Kaynak: İHA
Çin Halk Cumhuriyeti, voleybol, Spor, Son Dakika
Son Dakika › Spor › A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti. - Son Dakika
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