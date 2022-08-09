Oyunlara galibiyetle başlayan millilerde Kaan Gürbüz 25 sayı ile en skorer isim olurken; ona İzzet 15, Yunus Emre 10, Burakhan 8, Mehmet ve Ahmet 7, Gökhan 5 ve Orçun 3 sayıyla katkı sağladı.

Kaynak: DHA

Pakistan, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Filenin Efeleri, İslami Dayanışma Oyunları'na galibiyetle başladı - Son Dakika

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