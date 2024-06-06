A Milli Erkek Voleybol Takımı, Polonya\'ya 3-0 yenildi

Salon: General Exhibition Center
Hakemler: David Fernandez Fuentes (İspanya), Gerothodoros Epaminondas (Yunanistan)
Polonya: Semeniuk, Klos, Kaczmarek, Bednorz, Poreba, Firlej (Popiwczak, Szymura, Kochanowski, Huber)
Türkiye: Efe Bayram, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar ( Volkan Döne, Beytullah Hatipoğlu, Kaan Gürbüz, Bedirhan Bülbül, Arda Bostan, Yasin Aydın)
Setler: 25-19, 25-12, 25-19
Süre: 73 dakika
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Japonya'da düzenlenen ikinci haftasının ikinci maçında Polonya'ya 3-0 yenildi.
Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde oynanan karşılaşmada rakibine 3-0 kaybeden milli takım, organizasyonda çıktığı 6 karşılaşmada da galibiyet elde edemedi.
A Milli Takım, Japonya etabındaki üçüncü maçında 8 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da İran ile karşılaşacak.
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