A Milli Erkek Voleybol Takımı, Polonya'ya 3-0 yenildi - Son Dakika
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Polonya'ya 3-0 yenildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Polonya\'ya 3-0 yenildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Japonya'da düzenlenen ikinci haftasının ikinci maçında Polonya'ya 3-0 yenildi. Milli takım, organizasyonda çıktığı 6 karşılaşmada da galibiyet elde edemedi. İran ile olan üçüncü maçı 8 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

06.06.2024 15:11
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Salon: General Exhibition Center

Hakemler: David Fernandez Fuentes (İspanya), Gerothodoros Epaminondas (Yunanistan)

Polonya: Semeniuk, Klos, Kaczmarek, Bednorz, Poreba, Firlej (Popiwczak, Szymura, Kochanowski, Huber)

Türkiye: Efe Bayram, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar ( Volkan Döne, Beytullah Hatipoğlu, Kaan Gürbüz, Bedirhan Bülbül, Arda Bostan, Yasin Aydın)

Setler: 25-19, 25-12, 25-19

Süre: 73 dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Japonya'da düzenlenen ikinci haftasının ikinci maçında Polonya'ya 3-0 yenildi.

Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde oynanan karşılaşmada rakibine 3-0 kaybeden milli takım, organizasyonda çıktığı 6 karşılaşmada da galibiyet elde edemedi.

A Milli Takım, Japonya etabındaki üçüncü maçında 8 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da İran ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Erkek Voleybol Takımı, Polonya'ya 3-0 yenildi - Son Dakika

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