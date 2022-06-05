A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!

CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu 3. maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Portekiz ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan Milliler, Dörtlü Final'e yükseldi.

3'TE 3 YAPTIK

A Milli Voleybol Takımı ilk seti 25-22, ikinci seti 25-15 ve üçüncü seti 25-18 kazanarak Portekiz'i 3-0 devirdi. Mililliler bu galibiyetle 3'te 3 yaptı ve dörtlü finallere yükseldi.

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Saadettin Deneri (Türkiye), Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya)

Türkiye: Volkan Döne, Efe Bayram, Bedirhan Bülbül, Yiğit Gülmezoğlu, Arslan Ekşi, Adis Lagumdzija ( Yasin Aydın, Baturalp Burak Güngör, Arda Bostan, Vahit Emre Savaş, Mirza Lagumdzıja, Faik Samed Güneş, Beytullah Hatipoğlu, Doğukan Ulu)

Portekiz: Sinfronio, Marques, Casas, Da Silva, Marco Evan Ferreira, Lourenco Martins (Pereira, Cveticanin, Alexandre Ferreira, Phelipe Martins, Cunha, Tavares, Tiago Militao Carvalho Ribeiro Pereira, Rafael Santos)

Setler: 25-22, 25-15, 25-18

Süre: 79 dakika (28, 27, 24)