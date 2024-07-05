A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşacak - Son Dakika
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Spor

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşacak

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 22.00'de Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Türkiye - Hollanda eşleşmesinin galibi, yarı finalde İngiltere - İsviçre eşleşmesinin tur atlayanı ile 10 Temmuz'da Dortmund'da oynayacak.

05.07.2024 10:27
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde yarın Berlin'de Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı yarın TSİ 22.00'de Hollanda ile karşılaşacak. Türkiye - Hollanda eşleşmesinin galibi, yarı finalde İngiltere - İsviçre eşleşmesinin tur atlayanı ile 10 Temmuz'da Dortmund'da oynayacak.

Milliler 3. kez çeyrek finalde

Milliler, Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puanla ikinci olarak bir üst tura çıktı. Son 16 turunda Avusturya ile karşılaşan ay-yıldızlılar, rakibini 2-1 mağlup etti ve tarihinde 3. kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Hollanda'nın çeyrek final yolu

Hollanda ise Fransa, Avusturya ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nda 1'er galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik sonucunda topladığı 4 puanla 3. olarak bir üst tura yükseldi. Son 16 turunda Romanya ile oynayan Hollanda, mücadeleyi 3-0'lık skorla kazandı.

15. randevu

Türkiye ile Hollanda, bugüne kadar 10'u resmi, 4'ü de özel olmak üzere 14 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 4 kez kazanırken, Hollanda da 6 defa sahadan galip ayrıldı. 4 mücadele de berabere sona erdi. Bu maçlarda ay-yıldızlılar 14 gol atarken, kalesinde de 21 gol gördü.

İki ülke arasında son olarak 7 Eylül 2021 tarihinde Amsterdam Arena'da oynanan karşılaşmayı A Milliler 6-1'lik skorla kaybetti.

Millilerin 631. müsabakası

A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşılaşmasıyla tarihindeki 631. maçını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 345'i resmi, 285'i özel olmak üzere toplamda 630 karşılaşmada 1'i hükmen 245 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar, 237 mağlubiyet ve 148 kez de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 860 gol kaydederken, kalesinde ise 903 gole engel olamadı.

Vincenzo Montella 13. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 7'si resmi, 5'i özel olmak üzere 12 maça çıktı. Montella yönetimindeki milliler, geride kalan müsabakalarda 6 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Orkun Kökçü ile İsmail Yüksek cezalı

A Milli Futbol Takımı'nda, Hollanda karşılaşması öncesinde 2 futbolcunun sarı kart cezası bulunuyor. Avusturya ile oynanan müsabakada sarı kart görerek cezalı duruma düşen Orkun Kökçü ile İsmail Yüksek, Hollanda karşısında oynayamayacak.

Avusturya karşılaşmasında attığı golden sonra 'Bozkurt' işareti yaptığı için UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edilen Merih Demiral'ın durumu ise daha sonra belli olacak.

Clement Turpin düdük çalacak

Türkiye - Hollanda müsabakasını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer olacak. Maçta Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jerome Brisard ise VAR olarak görev alacak.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı - BERLİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşacak - Son Dakika

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