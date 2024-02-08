A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İtalya ile özel maçta karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında, 4 Haziran'da İtalya ile deplasmanda özel maçta karşılaşacak.
Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.45'te başlayacak. Teknik direktörlüğünü Luciano Spalletti'nin üstlendiği İtalya, EURO 2024 finallerinde İspanya, Hırvatistan ve Arnavutluk ile birlikte B Grubu'nda mücadele verecek.
Türkiye ile İtalya 16. kez rakip olacak
2032 Avrupa Şampiyonası'nı birlikte düzenleyecek Türkiye ile İtalya arasında A milli düzeyde daha önce 9'u resmi, 6'sı da özel olmak üzere toplam 15 maç oynandı. 11 maçta kazanan taraf İtalya olurken, 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
İtalya, geçmişte Türkiye'ye 1964 Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 1974 Dünya Kupası Elemeleri ile 2000 ve 2020 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde rakip oldu.
İki takım son olarak 29 Mart 2022 tarihinde Konya'da oynanan özel maçta karşılaşmış, İtalya sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı. - İSTANBUL
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
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