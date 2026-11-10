A Milli Futbol Takımı, Atatürk'ü 88. yıl dönümünde Hasan Doğan tesislerinde andı

A Milli Futbol Takımı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde andı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre A Milli Takım oyuncuları, teknik heyet, TFF yöneticileri ve personeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için vefatının 88. yıl dönümünde bu sabah TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde anma töreni düzenledi.

Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.