A Milli Futbol Takımı Çekya'yı mağlup etti - Son Dakika
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Spor

A Milli Futbol Takımı Çekya'yı mağlup etti

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Maçı İstanbullular, Beyoğlu'nda kurulan dev ekrandan takip etti. Cem Tosun'un son dakika golü büyük sevinç yarattı.

27.06.2024 01:48
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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi İstanbullular, Beyoğlu'nda kurulan dev ekrandan takip etti. 1-1 süren maçın son dakikalarında Cem Tosun'un kaydettiği gelen galibiyet golü büyük sevinç yaşattı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu 3. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, Volkspark Stadyumu'nda Çekya ile mücadele etti. İstanbul'da kimi vatandaşlar milli maç heyecanını evinde kimisi de sokaklarda kurulan ekranlarda izledi. Beyoğlu Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda kırmızı-beyaz formalar ile alanı dolduran futbolseverler, tezahüratlar eşliğinde burada kurulan ekrandan milli maçı takip etti. 1-1 devam eden maçın son dakikalarında gelen Cenk Tosun'un eşitliği bozan golü büyük sevinç yaşattı.

Maçı izleyenler arasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de yer aldı. Güney maç sonrası yaptığı açıklamada, "Bizim çocuklara güvenimiz tamdı. Kızılay Meydanı'nda komşularımızla, gençlerimizle, çocuklarımızla coşku dolu bir akşam yaşadık. Bu akşamı zaferle taçlandıran milli futbolcularımıza, teknik direktör ve tüm heyetimize yürek dolusu teşekkürler. Beyoğlu'ndan milli takıma selam olsun diyorum. Şampiyon olana kadar Beyoğlu tam yol arkalarında" ifadelerini kullandı. Karşılaşma sonrası coşkulu kalabalık marşlar ve tezahüratlar eşliğinde dağıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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