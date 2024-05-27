A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdürdü. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ısınma çalışmaları, pas çalışmaları ve taktik organizasyonları yapıldı. İsmail Yüksek ise bireysel çalışmalara başladı. Antrenmanı TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti. Milli Takım, hazırlıklarına basına açık yapacağı idmanla devam edecek.

27.05.2024 19:13
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A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Pas çalışmalarıyla devam eden idmanın, taktik organizasyonlarla tamamlandığı aktarıldı.

Kampa bugün katılan İsmail Yüksek'in bireysel çalışmalara başladığı kaydedildi.

Antrenmanı TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ile Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un da takip ettiği bildirildi.

Ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarına 29 Mayıs Çarşamba günü ilk 15 dakikası basına açık yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA

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