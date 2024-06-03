A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 yolculuğuna başladı - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 yolculuğuna başladı

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 yolculuğuna başladı

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmek üzere Almanya'ya hareket etti. Takım, Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile F Grubu'nda yer alacak. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, takımın güçlü rakiplerle hazırlık maçları yaparak başarılı olmayı hedeflediğini belirtti. Milli takım, İtalya ile yapacağı hazırlık maçının ardından Polonya ile karşılaşacak ve daha sonra Almanya'da kamp yapacak.

03.06.2024 17:37
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A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) yolculuğu başladı.

Ay-yıldızlı takım, Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da gerçekleştirilecek EURO 2024'da F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile karşılaşacak.

İstanbul'daki son antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiren milli takım, İtalya ile yarın yapacağı hazırlık maçı için İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Bologna'ya hareket etti.

Ay-yıldızlı kafile, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali kapısının önünde bando takımının çaldığı marşlarla İtalya'ya uğurladı.

Büyükekşi: "Şampiyonada başarılı olmak istiyoruz"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024 öncesinde güçlü takımlarla hazırlık maçı yapacaklarını söyledi.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Büyükekşi, "İtalya karşılaşmasından sonra 10 Haziran'da Polonya ile karşılaşacağız. İki rakibimiz de Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden güçlü takımlardan. Hocamız, özellikle güçlü takımlarla maç yapmak için program yaptı. O maçlardaki performans, takımın oluşması için ölçü olacak. Şampiyonada güçlü takımlarla oynayıp başarılı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini vurgulayan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Moraller yerinde. İlk olarak şampiyonada gruptan çıkmak istiyoruz. Sonra daha ileri gitmek istiyoruz. Yarın maçtan sonra Ümit Milli Takımı da İtalya'ya gelecek. Oynamayanlar, 30'ar dakikalık iki devrede bir hazırlık maçı oynayacak. Milli takımımız, sonrasında Polonya'ya hareket edecek. 10 Haziran'daki maçtan sonra da milli takım, Almanya'da asıl kamp yapacağı merkeze geçecek. Almanya'da evimizde gibi oynayacağız. Amacımız birlik ve beraberlik içerisinde Türk milletinin yüzünü güldürmek. İnşallah güzel neticelerle bu turnuvayı tamamlarız."

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile aday kadrodan bir futbolcu, maçın oynanacağı Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda TSİ 20.00'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Türkiye'nin İtalya karşılaşması, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

İtalya'dan 5 Haziran'da ayrılacak milli takım kafilesi, 10 Haziran'da Polonya ile deplasmanda oynanacak karşılaşma öncesinde Polonya'nın Opalenica kasabasına kampa girecek.

Poznan'a 1 saat uzaklıktaki kamp merkezinde 9 Haziran'a kadar hazırlıklarını sürdürecek ay-yıldızlı ekip, aynı gün başkent Varşova'ya hareket edecek. Polonya-Türkiye karşılaşması, 10 Haziran'da ülkenin en yüksek kapasiteli futbol stadyumu olan PGE Narodowy'de oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak.

A Milli Takım, 5-11 Haziran tarihleri arasında Ümit Milli Takımı ile beraber kamp yapacak. İki milli takım, biri İtalya diğeri de Polonya'da olmak üzere birbirleriyle iki antrenman maçı yapacak.

Ay-yıldızlılar, 11 Haziran'da Polonya'dan Almanya'nın geçecek ve hazırlıklarını merkez kamp yeri olarak kullanacağı Barsinghausen kasabasındaki tesiste sürdürecek.

Üç oyuncu kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da 35 kişilik geniş aday kadroya davet edilen isimlerden Çağlar Söyüncü ve Enes Ünal sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılırken, Bertuğ Yıldırım ise Ümit Milli Takıma gönderildi.

Çağlar Söyüncü arka adalesinde yaşadığı sakatlık, Enes Ünal ise sol ayak başparmağındaki kırık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Son kadro 7 Haziran'da açıklanacak

A Milli Takım'ın EURO 2024'te mücadele edeceği 26 kişilik nihai kadrosu, 7 Haziran Cuma günü kesinleşecek.

Teknik direktörü Vincenzo Montella tarafından kadro 26'ya düşürülecek ve liste UEFA'ya gönderilecek.

Milli Takımın EURO 2024 maç programı

Ay-yıldızlılar, ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak.

Milli takım, gruptaki ikinci maçını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.

18 Haziran Salı:

Türkiye-Gürcistan (Dortmund)

22 Haziran Cumartesi:

Türkiye-Portekiz (Dortmund)

26 Haziran Çarşamba:

Çekya-Türkiye (Hamburg)

Kaynak: AA

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