A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 41'inciliğe yükseldi.
FIFA'nın internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda oynadığı Letonya ve Galler maçlarını kazanan ay-yıldızlı ekip, 1484,47 puanla 2 basamak çıktı.
Arjantin zirvedeki, Fransa 2'nci, Brezilya da 3'üncü sıradaki yerini korudu. Türkiye'nin gruptaki rakiplerinden Hırvatistan 6'ncı, Galler 35'inci, Ermenistan 90'ıncı, Letonya ise 134'üncü sırada yer aldı.
En büyük çıkışı, 8 basamak yükselerek 104'üncülüğe yerleşen Kazakistan kaydetti.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 20 Temmuz'da açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|Arjantin
|1843,73
|-
|2
|Fransa
|1843,54
|-
|3
|Brezilya
|1828,27
|-
|4
|İngiltere
|1797,39
|+1
|5
|Belçika
|1788,55
|-1
|6
|Hırvatistan
|1742,55
|+1
|7
|Hollanda
|1731,23
|-1
|8
|İtalya
|1726,58
|-
|9
|Portekiz
|1718,25
|-
|10
|İspanya
|1703,45
|-
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