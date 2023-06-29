A Milli Futbol Takımı FIFA dünya sıralamasında 41'inciliğe yükseldi - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı FIFA dünya sıralamasında 41'inciliğe yükseldi

A Milli Futbol Takımı FIFA dünya sıralamasında 41'inciliğe yükseldi

29.06.2023 15:48

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Letonya ve Galler maçlarını kazanan A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 41'inci sıraya yükseldi. Arjantin zirvedeki yerini korurken, Türkiye'nin gruptaki rakiplerinden Hırvatistan 6'ncı, Galler 35'inci, Ermenistan 90'ıncı, Letonya ise 134'üncü sırada yer aldı. Kazakistan ise 8 basamak yükselerek 104'üncülüğe yerleşti. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 20 Temmuz'da açıklanacak.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 41'inciliğe yükseldi.

FIFA'nın internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda oynadığı Letonya ve Galler maçlarını kazanan ay-yıldızlı ekip, 1484,47 puanla 2 basamak çıktı.

Arjantin zirvedeki, Fransa 2'nci, Brezilya da 3'üncü sıradaki yerini korudu. Türkiye'nin gruptaki rakiplerinden Hırvatistan 6'ncı, Galler 35'inci, Ermenistan 90'ıncı, Letonya ise 134'üncü sırada yer aldı.

En büyük çıkışı, 8 basamak yükselerek 104'üncülüğe yerleşen Kazakistan kaydetti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 20 Temmuz'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Arjantin1843,73 -
2Fransa1843,54 -
3Brezilya1828,27 -
4İngiltere1797,39 +1
5Belçika1788,55 -1
6Hırvatistan1742,55 +1
7Hollanda1731,23 -1
8İtalya1726,58 -
9Portekiz1718,25 -
10İspanya1703,45 -

Kaynak: AA
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A Milli Futbol Takımı, Letonya, Galler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı FIFA dünya sıralamasında 41'inciliğe yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı FIFA dünya sıralamasında 41'inciliğe yükseldi - Son Dakika
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