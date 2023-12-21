 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasındaki yerini korudu - Son Dakika
Üye Girişi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasındaki yerini korudu

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 37. sırada yer alarak kasım ayındaki yerini korudu. Arjantin ise zirvedeki yerini sürdürdü. Sıralamada ilk 10'da herhangi bir değişiklik olmadı.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasındaki yerini korudu
21.12.2023 - 13:38,  Güncelleme: 13:42
Abone Ol

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasındaki yerini korudu.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, kasım ayında olduğu gibi 1505,28 puanla 37. sırada yer aldı.

Arjantin'in zirvede yer almaya devam ettiği sıralama içinde ilk 10 sırada da herhangi bir değişiklik olmadı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 15 Şubat 2024'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Arjantin1855,20-
2Fransa1845,44-
3İngiltere1800,05-
4Belçika1798,46-
5Brezilya1784,09-
6Hollanda1745,48-
7Portekiz1745,06-
8İspanya1732,64-
9İtalya1718,82-
10Hırvatistan1717,57-

Kaynak: AA
YORUMLAR

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, A Milli Futbol Takımı, Arjantin, Türkiye, Milli Takım, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasındaki yerini korudu - Son Dakika


14:07
İran, İsrail'den istihbarat almak için özel eğitimli kadınları kullanmaya başladı İran, İsrail'den istihbarat almak için özel eğitimli kadınları kullanmaya başladı
13:57
Faiz yüzde 42,5'e yükseltildi Faiz yüzde 42,5'e yükseltildi
13:27
Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı
13:19
Babacan: Dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız Babacan: Dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız
13:16
Beyaz fosfor bombasıyla vurdular! Lübnan'dan İsrail'e rest: Derhal durun, topraklarımızdan çekilin Beyaz fosfor bombasıyla vurdular! Lübnan'dan İsrail'e rest: Derhal durun, topraklarımızdan çekilin
13:16
Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi
13:10
Valilik'ten Galatasaray'a müjde! Fenerbahçe derbisini 2079 taraftar deplasman tribününden izleyecek Valilik'ten Galatasaray'a müjde! Fenerbahçe derbisini 2079 taraftar deplasman tribününden izleyecek
12:49
Ölen karısıyla günlerce yaşadı! İki köpeğin kadının cansız bedenini kemirmesine izin verdi Ölen karısıyla günlerce yaşadı! İki köpeğin kadının cansız bedenini kemirmesine izin verdi

Son Dakika
14:07 İran, İsrail'den istihbarat almak için özel eğitimli kadınları kullanmaya başladı
13:57 Faiz yüzde 42,5'e yükseltildi
13:27 Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı
13:16 Beyaz fosfor bombasıyla vurdular! Lübnan'dan İsrail'e rest: Derhal durun, topraklarımızdan çekilin
13:16 Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi
13:19 Babacan: Dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız
13:10 Valilik'ten Galatasaray'a müjde! Fenerbahçe derbisini 2079 taraftar deplasman tribününden izleyecek
12:49 Ölen karısıyla günlerce yaşadı! Polisler eve geldiğinde yaşlı kadının bedeninin yarısı yoktu
12:40 Bakan Şimşek'ten milyonları heyecanlandıran sözler: Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz
12:34 Milli Savunma Bakanlığı'ndan ''TSK'da tarikat yapılanması var'' iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 14:25:29. #1.13#
SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasındaki yerini korudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement