A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında 17. maçta ilk galibiyetini kovalayacak.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi müsabakasında yarın karşılaşacağı İtalya ile tarihindeki 17. maçına çıkacak.

İtalya karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele verecek Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 16 kez karşı karşıya geldi.

Milliler, İtalya karşısında 5 beraberlik, 11 yenilgi yaşadı. Kalesinde 29 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 10 kez havalandırdı.??????

Son maç Bologna'da

İki ülke A milli futbol takımları, son kez iki yıl önce Bologna'da özel maçta karşı karşıya geldi.

Oldukça sert geçen mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Türkiye ile İtalya, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçını da 5 Ekim'de Bologna'da oynayacak.

İtalya'dan farklı galibiyet

A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında tarihindeki en ağır yenilgisini 1964'te aldı.

1964 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu karşılaşmasını İtalya 6-0 kazandı. Ev sahibi takımın 4 golü Orlando, 2 golü ise Riviera'dan geldi.

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Türkiye ve İtalya arasındaki maçlar

Türkiye ile İtalya arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 04.06.2024 Bologna Özel 0-0 29.03.2022 Konya Özel 2-3 11.06.2021 Roma EURO 2020 0-3 15.11.2006 Bergamo Özel 1-1 20.11.2002 Pescara Özel 1-1 11.06.2000 Arnhem EURO 2000 1-2 21.12.1994 Pescara Özel 1-3 03.03.1984 İstanbul Özel 1-2 23.09.1978 Floransa Özel 0-1 25.02.1973 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 0-1 13.01.1973 Napoli Dünya Kupası Elemeleri 0-0 27.03.1963 İstanbul Özel 0-1 02.12.1962 Bologna Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-6 26.06.1955 Trieste Akdeniz Oyunları (İtalya B) 1-1 11.12.1953 İstanbul Akdeniz Oyunları (İtalya B) 0-1 20.05.1949 Atina Akdeniz Oyunları (İtalya B) 2-3 Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır. Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.

Kaynak: AA