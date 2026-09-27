A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında 17. maçta ilk galibiyetini kovalayacak. - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında 17. maçta ilk galibiyetini kovalayacak.

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın İtalya ile 17. kez karşılaşarak tarihindeki ilk galibiyetini hedefliyor. Daha önceki 16 maçta 5 beraberlik ve 11 yenilgi alan Türkiye, İtalya'ya 10 gol atarken kalesinde 29 gol gördü.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi müsabakasında yarın karşılaşacağı İtalya ile tarihindeki 17. maçına çıkacak.

İtalya karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele verecek Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 16 kez karşı karşıya geldi.

Milliler, İtalya karşısında 5 beraberlik, 11 yenilgi yaşadı. Kalesinde 29 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 10 kez havalandırdı.??????

Son maç Bologna'da

İki ülke A milli futbol takımları, son kez iki yıl önce Bologna'da özel maçta karşı karşıya geldi.

Oldukça sert geçen mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Türkiye ile İtalya, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçını da 5 Ekim'de Bologna'da oynayacak.

İtalya'dan farklı galibiyet

A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında tarihindeki en ağır yenilgisini 1964'te aldı.

1964 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu karşılaşmasını İtalya 6-0 kazandı. Ev sahibi takımın 4 golü Orlando, 2 golü ise Riviera'dan geldi.

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Türkiye ve İtalya arasındaki maçlar

Türkiye ile İtalya arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
04.06.2024BolognaÖzel0-0
29.03.2022KonyaÖzel2-3
11.06.2021RomaEURO 20200-3
15.11.2006BergamoÖzel1-1
20.11.2002PescaraÖzel1-1
11.06.2000ArnhemEURO 20001-2
21.12.1994PescaraÖzel1-3
03.03.1984İstanbulÖzel1-2
23.09.1978FloransaÖzel0-1
25.02.1973İstanbulDünya Kupası Elemeleri0-1
13.01.1973NapoliDünya Kupası Elemeleri0-0
27.03.1963İstanbulÖzel0-1
02.12.1962BolognaAvrupa Şampiyonası Elemeleri0-6
26.06.1955TriesteAkdeniz Oyunları (İtalya B)1-1
11.12.1953İstanbulAkdeniz Oyunları (İtalya B)0-1
20.05.1949AtinaAkdeniz Oyunları (İtalya B)2-3
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.

Kaynak: AA
A Milli Futbol TakımıTürkiyeİtalyaFutbolSporSon Dakika

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