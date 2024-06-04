A Milli Futbol Takımı İtalya'ya konuk oldu - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı İtalya'ya konuk oldu

A Milli Futbol Takımı İtalya\'ya konuk oldu

A Milli Futbol Takımı, İtalya ile oynadığı hazırlık maçında teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 7 değişiklikle sahaya çıktı. Arda Güler ve Salih Özcan kadroda yer almadı. Maç öncesinde resmi yemek düzenlendi ve Türk taraftarlar da tribünde yerini aldı.

04.06.2024 22:21
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Hazırlık maçında İtalya'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Avusturya ile oynanan son hazırlık karşılaşmasına göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti.

Avusturya maçının başlangıç kadrosunda yer alan Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Cenk Özkacar, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine İtalya karşısında Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Oğuz Aydın, Yusuf Yazıcı ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'de sahaya çıktı.

Kaan Ayhan, Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız ise Avusturya maçından sonra İtalya karşısında da ilk 11'de şans buldu.

Milli takımın yedek kulübesinde de Mert Günok, Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Samet Akaydin, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek, Cenk Tosun, Cenk Özkacar, İrfan Can Kahveci, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Semih Kılıçsoy ve Can Uzun görev bekledi.

Arda Güler ve Salih Özcan kadroda yok

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşan Real Madrid ile Borussia Dortmund'un kadrolarında bulunan ve A Milli Takım kampına İtalya'da katılan Arda Güler ile Salih Özcan maç kadrosunda yer almadı.

Arda ve Salih, ay-yıldızlı ekibin İtalya ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti.

Ferdi Kadıoğlu ve Yunus Akgün de tedbir amacıyla kadroya alınmadı.

Barış Alper Yılmaz forvette

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya karşısında forvette Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.

Avusturya karşılaşmasının ikinci yarısında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna dahil olan Barış, İtalya maçında ise ay-yıldızlı ekip adına en uçta görev alan ismi oldu.

Maç öncesinde resmi yemek

İtalya ile Türkiye arasında oynanan karşılaşma öncesinde iki ülkenin federasyon yetkilileri resmi yemekte bir araya geldi.

Yemeğe İtalya delegasyonunu temsilen Başkan Gabriele Gravina ve asbaşkanlar ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yöneticiler katıldı.

Bologna'da Türk taraftarlar da tribünde yer aldı

Türk taraftarlar, İtalya deplasmanında A Milli Futbol Takımı'nı yalnız bırakmadı.

Renato Dall'Ara Stadı'nda kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alan Türk taraftarlar, milli takımı destekledi.

Ağırlıklı olarak Bologna'ya yakın kentler Venedik, Modena ve Milano'da yaşayan gurbetçi vatandaşlar, karşılaşmayı statta takip etti.

Kaynak: AA

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