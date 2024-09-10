A Milli Takım İzlanda'yı 3-1 Yendi - Son Dakika
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A Milli Takım İzlanda'yı 3-1 Yendi

A Milli Takım İzlanda\'yı 3-1 Yendi

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, takımın memnuniyet verici bir performans sergilediğini söyledi.

10.09.2024 01:16
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Genel olarak memnuniyet verici bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim." dedi.

Montella, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında Galler maçındaki üçlü kurgunun defansif format olmadığını, daha ofansif olmak için üçlü oynanabileceğini söyledi.

İzlanda'ya karşı bütün takımın çok iyi oynadığını vurgulayan Montella, "Sadece şunu eklemem lazım. 25-30. dakika arasında biraz yavaşladık, tempoyu biraz düşürdük ama şunu anlamamız gerekiyor artık. Tam o dakikalarda aslında iz bırakmamız gerekiyor maç esnasında çünkü onun tamamıyla bizim elimizdeydi. Eren'i de bugün ilk defa gördünüz benimle beraber çok iyi oynadığını söyleyebilirim. Hatta ben İsviçre'de onu izlemeye gitmiştim. Yani uluslararası seviyede maçlarda biraz daha böyle fiziksel maçlarda takip etmek istemiştim kendisini. O yüzden çok memnun kaldım performansından. Bugün hem soldaki hem de sağdaki zincirimiz çok iyi işler yaptı genel olarak. Hızlı oynadığımız bir maçımızdı, bazı anlarda yavaşladık. Genel olarak memnuniyet verici bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim." değerlendirmesini yaptı.

Takım ruhunun önemine dikkati çeken Montella, "Bu sefer de ben biraz provoke edeyim. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama Kerem Aktürkoğlu son 10 dakikayı forvet olarak oynadı. Kendini fiziksel gücünü ve hızını kullanarak forvet olarak üçüncü golünü attı. Sırtında 9 yazmıyordu ama 9 gibi gol attı." diye konuştu.

9 Eylül tarihinin sadece İzmir için değil tüm Türkiye için önemli olduğunu anlatan Montella, şöyle devam etti:

"Böyle bir galibiyetle herkesi mutlu ettiğimiz için çok çok fazlasıyla memnunuz. Otelden stada kadar taraftarlarımız desteklerini başlattılar ve buraya kadar getirdiler. O yüzden bugün de muazzam bir atmosferde bize ekstra güç oldular ve bu galibiyette de onların da payı var."

Montella, 3 gol kaydeden Kerem Aktürkoğlu hakkında soruyu ise şöyle yanıtladı:

"3 gol atınca bir futbolcu, ne diyebilirsiniz, sadece tebrik edebilirsiniz. Gerçekten muazzam ötesi bir performans gösterdi. Sadece gol bakımından değil, goller de birbirinden güzeldi ama genel olarak, performans olarak her şeyi vardı. Tercümanımızla tüm futbolcularımızla konuşmaya özen gösteriyorum ve Kerem de bunlardan biri. O yüzden onunla konuştuğumda da daha rahat olduğunu gördüm, gol atabileceğini söyledim kendisine. Çünkü böyle bir beklentim vardı ama üç gol atacağını beklemiyordum. Böyle 3 gol atınca da gerçekten mutlu oldum. Çünkü kendisinin de hak ettiğini düşünüyorum."

Kaynak: AA

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