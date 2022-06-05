A Milli Futbol Takımı, Litvanya'ya gitti

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında 7 Haziran Salı günü Litvanya ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, başkent Vilnius'a gitti.

Kafile ile Litvanya'ya giden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Servet Yardımcı, İstanbul Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, gruptaki dört maçtan da başarılı sonuçlarla ayrılmak istediklerini belirterek, "Yeni bir jenerasyon var, çok iyi hazırlanıyorlar. Stefan Kuntz çok memnun. Kamp süreci başarılı geçiyor, dört maçı da iyi sonuçlarla alıp sonra Avrupa Şampiyonası elemeleri için iyi bir hale gelmek istiyoruz. Teknik heyeti tebrik ediyorum." diye konuştu.

Altıntop: "Hedefimiz 2024"

A Milli Takım, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlardan sorumlu TFF yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop ise yaptığı açıklamada, Faroe Adaları karşısında alınan galibiyetten çok ay-yıldızlı oyuncuların tutumunun kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Yeni bir sayfaya başladıklarını aktaran Altıntop, şunları kaydetti:

"Portekiz ve İtalya'ya yenilmiştik son maçlarımızda. Büyük futbol ülkeleri olsalar da iki mağlubiyet bize yakışmadı. İki maç da kafa kafayaydı. Bunu iyi analiz edip, bu maçlardan öğrenmemiz gereken şeyler olduğunu, bunu kabul etmememiz gerektiğini konuştuk. Yeni bir sayfaya başladık. C Grubundayız, hedefimiz 2024. Bu hedefe giden yolda Uluslar Ligi var. Geçmişteki sonuçlardan, performanslardan dolayı yerimiz buraymış ki buradayız. Bunu en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekir. Kağıt üzerinde küçük futbol ülkeleri diye gözüküyor ama artık herkes taktik anlamda iyi defans yapmasını biliyor, fizik yapıları olan ülkeler. 4 gollü galibiyet iyi bir skor. Bölüm bölüm iyi işler yaptık, güzel goller vardı. Benim için 4-0'dan ziyade 27 Mayıs'ta toplandıkları andan beri arkadaşların ciddiyetleri, samimiyetleri, kendilerini eleştirmeleri ve takım halinde hareket etmeleri beni mutlu ediyor. Böyle olduğunda en üst seviyede son adımı da atabiliyorsun. İstediğiniz skorları da alabiliyorsunuz. Genç arkadaşlarımızı daha büyük görevlere hazırlamaya çalışıyoruz. Şu ana kadar ortamdan memnunuz. Küçük hedeflerimiz arasında grubu lider bitirmek var. Her maç en azından bu duruş, bu istek ve ciddiyeti bekliyoruz. Böyle olursa dünkü gibi güzel skorlar alacağımızdan eminiz."

Ay-yıldızlı formayla dün ilk maçına çıkan Ferdi Kadıoğlu'nun performansına da değinen Altıntop, "Ferdi'nin kıymetli olduğunu her zaman altını çizerek söyledik. Ferdi'den gayet memnunuz. Kulübünde de iyi performanslar gösterdiği için Ferdi burada. İleride daha başarılı olacaktır. Onun için de bizim için de iyi bir başlangıç oldu. Oyuncu listemiz kabarık ama devamlılık bizim için önemli. Sadece saha içi performansı değil bu bayrağı, bu toprakları ve milli takımı temsil ediyorsak saha dışında da hakemlerle diyaloğumuz, taraftarla ilişkimiz, medyada verdiğimiz mesajlar da o kadar önemli. Sadece iyi futbolcu olmak milli takım için yeterli unsur değildir, saha dışı beklentimiz de var. Türk futbolu zor bir süreçten geçiyor. 3 sene çok zor olacaktır. Saha dışındaki duruş da başkanlardan bizlerden başlıyor. Bunu da futbolcularımıza yansıtmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Forvette alternatifleri olduğunu söyleyen Altıntop, "Dönem dönem takımlarda eksikler olabiliyor. Forvette Enes, Serdar, Halil, Umut alternatifleri var. Ümit Milli Takım'dan Tiago bize katıldı, bunlar bize umut veriyor. Arkadaşlarımıza inanıyoruz, eski futbolcular umarım bizim gibi eski futbolcuların rekorlarını kırarlar, daha iyi performans gösterirler. Umarım bu milli takım en iyi milli takım olur." şeklinde konuştu.

Öte yandan A Milli Takım yolculuk öncesinde Riva'da yenilenme çalışmaları yaptı.