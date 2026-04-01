Kocaeli'de Dünya Kupası coşkusu

A Milli Futbol Takımı'nın, deplasmanda Kosova karşısında aldığı 1-0'lık galibiyet ile 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanması Kocaeli'de coşkuyla kutlandı.

2026 FIFA Dünya Kupası play-off finalinde Türkiye Milli Futbol Takımı, deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup etti. Milliler, 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanırken, karşılaşma tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli'de binlerce kişiyi ekran başına kilitledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolundaki heyecanına ortak olmak amacıyla özel bir etkinlik düzenledi. Türkiye-Kosova karşılaşması, İzmit Kent Meydan'ına kurulan dev ekrandan canlı olarak yayımlandı.

Karşılaşmayı dev ekrandan takip eden Kocaeli'de vatandaşlar, ay-yıldızlıların 1-0'lık galibiyetinin ardından büyük sevinç yaşadı. Vatandaşlar, erik dalı oynayarak tezahüratlar eşliğinde galibiyeti kutladı. - KOCAELİ