A Milli Futbol Takımı Polonya'dan Almanya'ya geçiyor - Son Dakika
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Spor

A Milli Futbol Takımı Polonya'dan Almanya'ya geçiyor

Ay-Yıldızlılar, Ümit Milli Takımı ile bir antrenman maçı oynadıktan sonra Polonya'dan Almanya'ya geçecek ve hazırlıklarını merkez kamp yeri olarak kullanacağı Barsinghausen kasabasındaki tesiste sürdürecek. A Milli Futbol Takımı, Türkiye U21 Milli Takımı ile hazırlık maçı yapacak ve ardından Varşova'dan Hannover'a uçacak. Ay-yıldızlılar, turnuva öncesi son hazırlıklarını yapacağı Hannover'a ulaşacak. Aynı zamanda Avrupa Atletizm Şampiyonası da İtalya'nın başkenti Roma'da devam edecek.

11.06.2024 10:07
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Ay-Yıldızlılar, Ümit Milli Takımı ile bir antrenman maçı oynadıktan sonra Polonya'dan Almanya'ya geçecek ve hazırlıklarını merkez kamp yeri olarak kullanacağı Barsinghausen kasabasındaki tesiste sürdürecek.

12.30 Türkiye A Milli Futbol Takımı, Türkiye U21 Milli Takımı ile hazırlık maçı yapacak. (Hutnik Stadyumu, Varşova)

17.30 A Milli Futbol Takımı, Varşova'dan Hannover'a uçacak.

19.00 Ay-yıldızlılar, turnuva öncesi son hazırlıklarını yapacağı Hannover'a ulaşacak.

ATLETİZM

- Avrupa Atletizm Şampiyonası, İtalya'nın başkenti Roma'da devam edecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı Polonya'dan Almanya'ya geçiyor - Son Dakika

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