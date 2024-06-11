A Milli Futbol Takımı Polonya'dan Almanya'ya geçiyor

Spor

Ay-Yıldızlılar, Ümit Milli Takımı ile bir antrenman maçı oynadıktan sonra Polonya'dan Almanya'ya geçecek ve hazırlıklarını merkez kamp yeri olarak kullanacağı Barsinghausen kasabasındaki tesiste sürdürecek.

12.30 Türkiye A Milli Futbol Takımı, Türkiye U21 Milli Takımı ile hazırlık maçı yapacak. (Hutnik Stadyumu, Varşova)

17.30 A Milli Futbol Takımı, Varşova'dan Hannover'a uçacak.

19.00 Ay-yıldızlılar, turnuva öncesi son hazırlıklarını yapacağı Hannover'a ulaşacak.

ATLETİZM

- Avrupa Atletizm Şampiyonası, İtalya'nın başkenti Roma'da devam edecek.