A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe - Lille maçını tribünden izledi

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe ile Lille arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu maçını tribünden takip etti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fransa temsilcisi Lille'i konuk etti. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da zorlu müsabakayı izleyenler arasındaydı. Montella, karşılaşmayı protokol tribününden takip etti. Sarı-lacivertlilerde milli futbolcular Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek maça 11'de başladı. - İSTANBUL