A Milli Futbol Takımı, yarın İtalya karşısında 656. müsabakasına çıkacak.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında yarın İtalya ile karşılaşarak tarihindeki 656'ncı müsabakaya çıkacak. İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, ülkesi İtalya karşısında ay-yıldızlı ekibin başında 38. sınavını verecek.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında yarın İtalya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 656'ncı müsabakaya çıkacak.
Türkiye, 103 yıllık tarihinde 366'sı resmi, 289'u özel toplam 655 maç oynayıp 1'i hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik, 244 yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlılar, 279'u deplasmanda, 282'si Türkiye'de, 94'ü tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 906 gol attı, kalesinde 933 gol gördü.
Bugüne kadar 93 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 655 müsabakanın 565'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 28'ini Amerika, 4'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
Hükmen galibiyet ve Kosova maçı
Milliler, 655 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.
Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.
Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.??????
Montella, İtalya'ya karşı
A Milli Futbol Takımı'nın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, ülkesi İtalya'ya karşı saha kenarında olacak.
Montella, İtalya maçı hakkında, "Ben bütün enerjimi milli takımımız için vereceğim. Kazanmak için sahada olacağım. İtalya bizden sonra istediği maçı kazanabilir." ifadelerini kullanmıştı.
Vincenzo Montella yönetiminde 38'inci mücadele
Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 38'inci sınavını İtalya karşısında verecek.
İtalyan teknik adamla 28'i resmi, 9'u özel 37 maça çıkan milliler, 21 galibiyet, 11 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 64 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 47 gole engel olamadı.
Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresindeki çıktığı maçların sonuçları şöyle:
|Tarih
|Maç
|Organizasyon
|Sonuç
|12.10.2023
|Hırvatistan-Türkiye
|EURO 2024 Elemeleri
|0-1
|15.10.2023
|Türkiye-Letonya
|EURO 2024 Elemeleri
|4-0
|18.11.2023
|Almanya-Türkiye
|Özel
|2-3
|21.11.2023
|Galler-Türkiye
|EURO 2024 Elemeleri
|1-1
|22.03.2024
|Macaristan-Türkiye
|Özel
|1-0
|26.03.2024
|Avusturya-Türkiye
|Özel
|6-1
|04.06.2024
|İtalya-Türkiye
|Özel
|0-0
|10.06.2024
|Polonya-Türkiye
|Özel
|2-1
|18.06.2024
|Türkiye-Gürcistan
|EURO 2024
|3-1
|22.06.2024
|Türkiye-Portekiz
|EURO 2024
|0-3
|26.06.2024
|Çekya-Türkiye
|EURO 2024
|1-2
|02.07.2024
|Avusturya-Türkiye
|EURO 2024
|1-2
|06.07.2024
|Hollanda-Türkiye
|EURO 2024
|2-1
|06.09.2024
|Galler-Türkiye
|UEFA Uluslar Ligi
|0-0
|09.09.2024
|Türkiye-İzlanda
|UEFA Uluslar Ligi
|3-1
|11.10.2024
|Türkiye-Karadağ
|UEFA Uluslar Ligi
|1-0
|14.10.2024
|İzlanda-Türkiye
|UEFA Uluslar Ligi
|2-4
|16.11.2024
|Türkiye-Galler
|UEFA Uluslar Ligi
|0-0
|19.11.2024
|Karadağ-Türkiye
|UEFA Uluslar Ligi
|3-1
|20.03.2025
|Türkiye-Macaristan
|UEFA Uluslar Ligi
|3-1
|23.03.2025
|Macaristan-Türkiye
|UEFA Uluslar Ligi
|0-3
|07.06.2025
|ABD-Türkiye
|Özel
|1-2
|10.06.2025
|Meksika-Türkiye
|Özel
|1-0
|04.09.2025
|Gürcistan-Türkiye
|2026 Dünya Kupası Elemeleri
|2-3
|07.09.2025
|Türkiye-İspanya
|2026 Dünya Kupası Elemeleri
|0-6
|11.10.2025
|Bulgaristan-Türkiye
|2026 Dünya Kupası Elemeleri
|1-6
|14.10.2025
|Türkiye-Gürcistan
|2026 Dünya Kupası Elemeleri
|4-1
|15.11.2025
|Türkiye-Bulgaristan
|2026 Dünya Kupası Elemeleri
|2-0
|18.11.2025
|İspanya-Türkiye
|2026 Dünya Kupası Elemeleri
|2-2
|26.03.2026
|Türkiye-Romanya
|2026 Dünya Kupası play-off yarı finali
|1-0
|31.03.2026
|Kosova-Türkiye
|2026 Dünya Kupası play-off finali
|0-1
|01.06.2026
|Türkiye-Kuzey Makedonya
|Özel
|4-0
|07.06.2026
|Türkiye-Venezuela
|Özel
|2-1
|14.06.2026
|Avustralya-Türkiye
|2026 Dünya Kupası
|2-0
|20.06.2026
|Türkiye-Paraguay
|2026 Dünya Kupası
|0-1
|26.06.2026
|Türkiye-ABD
|2026 Dünya Kupası
|3-2
|25.09.2026
|Türkiye-Fransa
|UEFA Uluslar Ligi
0-1
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