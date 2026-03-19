A Milli Hentbol Takımı Romanya\'ya Yenildi

19.03.2026 18:04
2027 IHF Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, Romanya'ya 32-37 mağlup oldu.

Bolu'da A Milli Takımlar düzeyinde ilk maç olma özelliği taşıyan müsabakaya Bolulu sporseverler büyük ilgi gösterdi. Maç öncesi bütün koltuklar Türk bayrakları ile donatıldı. Maçı Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi ve Romanya Hentbol Federasyonu Başkanı Constantin Din de izledi. Romanya ilk yarıyı 19-15 önde tamamladı. Maçı da 37-32 kazanan Romanya rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. Eleme turunun 2. maçı 22 Mart Pazar günü saat 20.00'de Romanya'nın Buzau kentinde oynanacak.

Salon: Bolu Karaçayır

Hakemler: Javier Alvarez, Yon Bustamante, Mihail Bashev

Türkiye: Enis Harun Hacıoğlu 5, Sadık Emre Herseklioğlu 3, Doruk Pehlivan 8, Yetkin Enis, Görkem Biçer 2, Baran Nalbantoğlu 2, Ediz Aktaş 5, Eyüp Arda Yıldız 1, Danyel Kaya 1, Şevket Yağmuroğlu, Alper Aydın, Ali Emre Babacan 1, Buğra Olgun 1, Can Adanır, Koray Ayar 2, Genco İlanç

Antrenör: Oliver Roy Camino

Romanya: Denis Vere 3, Gabriel Cristian Ilie 1, Ionut Nistor 5, Tudor Botea 3, Andrei Mihalcea 3, Sorin Grigore 3, Bogdan Andrei Oancea 2, Bogdan Rusu, Andras Szasz 1, Lıvıu Caba, Lonut Stanescu, Radu Voina 1, Daniel Stanciuc 4, Andrei Buzle 8, Vasile, Andrie Dragan 3

Antrenör: George Buricea

Sarı kartlar:

2 dakika cezası alanlar: Baran Nalbantoğlu, Buğra Olgun (Türkiye), Lonut Stanescu, Andras Szasz, Sorin Grigore, Tudor Botea, Gabriel Cristian Ilie (Romanya) - BOLU

Kaynak: İHA

