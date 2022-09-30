TFB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele eden A Kadın Milli Takımımızda başantrenörlük görevine Ekrem Memnun getirildi. Memnun, 2015-2018 yılları arasında A Kadın Milli Takım başantrenörlüğüne getirilmiş ve 2015 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 2016 Rio Olimpiyatları, 2017 Kadınlar Avrupa Şampiyonası ile 2018 Kadınlar Dünya Kupası'nda görev yapmıştı. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Ekrem Memnun'a yeni görevinde başarılar dileriz."

Kaynak: DHA

Ekrem Memnun, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ekrem Memnun dönemi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.