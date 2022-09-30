A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ekrem Memnun dönemi - Son Dakika
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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ekrem Memnun dönemi

30.09.2022 14:42
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ekrem Memnun dönemi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Ekrem Memnun'un getirildiğini açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Ekrem Memnun'un getirildiğini açıkladı.

TFB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele eden A Kadın Milli Takımımızda başantrenörlük görevine Ekrem Memnun getirildi. Memnun, 2015-2018 yılları arasında A Kadın Milli Takım başantrenörlüğüne getirilmiş ve 2015 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 2016 Rio Olimpiyatları, 2017 Kadınlar Avrupa Şampiyonası ile 2018 Kadınlar Dünya Kupası'nda görev yapmıştı.  Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Ekrem Memnun'a yeni görevinde başarılar dileriz."


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Kaynak: DHA

Ekrem Memnun, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ekrem Memnun dönemi - Son Dakika

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