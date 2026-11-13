A Milli Kadın Basketbol Takımı, Riga'da İsrail'i yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. - Son Dakika
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Riga'da İsrail'i yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ikinci maçında yarın TSİ 20.40'ta Riga'da İsrail ile karşılaşacak. İlk maçta Karadağ'ı 79-62 yenen ay-yıldızlılar, İsrail karşısında da kazanıp 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki 2. maçında yarın İsrail ile Letonya'da karşı karşıya gelecek.

Başkent Riga'daki Rimi Olympic Centre'da oynanacak müsabaka TSİ 20.40'ta başlayacak.

Turun ilk karşılaşmasında sahasında Karadağ'ı 79-62 yenen ay-yıldızlılar, İsrail karşısında da galip gelerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Gruptaki diğer müsabakada ise Karadağ ile Polonya kozlarını paylaşacak.

Toplam 24 ekibin mücadele edeceği elemelerde gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.

Kaynak: AA
Avrupa ŞampiyonasıKaradağİsrailSporSon Dakika

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