A Milli Kadın Basketbol Takımı, Riga'da İsrail'i yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki 2. maçında yarın İsrail ile Letonya'da karşı karşıya gelecek.

Başkent Riga'daki Rimi Olympic Centre'da oynanacak müsabaka TSİ 20.40'ta başlayacak.

Turun ilk karşılaşmasında sahasında Karadağ'ı 79-62 yenen ay-yıldızlılar, İsrail karşısında da galip gelerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Gruptaki diğer müsabakada ise Karadağ ile Polonya kozlarını paylaşacak.

Toplam 24 ekibin mücadele edeceği elemelerde gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.