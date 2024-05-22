A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan'ı yenmek istiyor - Son Dakika
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Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan'ı yenmek istiyor

A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan\'ı yenmek istiyor

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, 31 Mayıs Cuma günü Erzincan'da konuk edecekleri Azerbaycan'ı seyirci desteğiyle yenmek istediklerini belirtti. Kadın milliler, seyirci desteğiyle galibiyetle ayrılmak istiyor.

22.05.2024 11:05
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2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, 31 Mayıs Cuma günü Erzincan'da konuk edecekleri Azerbaycan'ı seyirci desteğiyle yenmek istediklerini belirtti.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta 31 Mayıs Cuma günü Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda Azerbaycan'ı konuk edecek.

Grupta 3 puanla ikinci sırada yer alan kadın milliler, seyirci desteğiyle müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Milli sporcularla kente gelen teknik direktör Necla Güngör Kıragası, müsabakanın oynanacağı stadı gezip incelemede bulundu.

"Kadın futbolunun gelişmesi için hayallerimiz var"

Necla Güngör Kıragası, AA muhabirine, bir hedef doğrultusunda buluşmuş bir grup olduklarını söyledi.

Hayallerinin ve hedeflerinin olduğunu aktaran Kıragası, "Kadın futbolunun gelişmesi için hayallerimiz var. Biz milli takım olarak ne kadar seviyeyi üst tarafa taşırsak, ne kadar fazla başarılı bir şekilde takımımızı desteklersek, o kadar güzel bir şekilde süreci devam ettireceğimizi düşünüyorum. O yüzden disiplinden çok, aslında hedefe odaklanmış grubun reaksiyonlarını görüyorsunuz sahada." diye konuştu.

Gruplarında çok güçlü takımların bulunduğuna işaret eden Kıragası, şunları kaydetti:

"Grubumuzdaki maçlara baktığımız zaman İsviçre, 2025'teki Avrupa Şampiyonası'nın ev sahibi olan ülke. Kadın futbolunu profesyonel bir şekilde sürdüren ve yıllardır yatırım yapan ve çok ciddi liglerde oynayan oyunculara sahip bir takım. Onlara karşı mücadele ediyor, kendi oyunumuzu sergiliyor olmak bizim için çok kıymetli. Macaristan takımına geldiğiniz zaman birçok oyuncusunun İtalya liginde oynadığını görüyorsunuz. Çok yetenekli oyunculara sahipler. Son oynamış olduğumuz Macaristan maçında 1-0 geriye düşmemize rağmen son dakikada attığımız golle karşılaşmayı 2-1 kazanmış olmak tabii ki motivasyonumuzu çok yükseltiyor."

"Azerbaycan karşılaşması, gruptaki en kıymetli maçlarımızdan bir tanesi"

Kıragası, Erzincan'da oynayacakları Azerbaycan maçının play-off için önemli olduğunu belirterek, "Burada oynayacağımız Azerbaycan karşılaşması, bizim için gruptaki en kıymetli maçlarımızdan bir tanesi. Nedenine gelecek olursak, iki tane Azerbaycan maçını aldığımız takdirde play-off'a mutlaka kalmış oluyoruz. Son iki maç kala onu garantilemiş oluyoruz. O yüzden bizim için çok kıymetli olan bu iki maçı almak istiyoruz. İlk aşamada Erzincan'da oynayacağımız ve Erzincan seyircisinin de desteğini alarak oynayacağımız bu maç bizim için son derece kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni inşa edilen ve uluslararası standartlara sahip Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nı çok beğendiğini anlatan Kıragası, şöyle konuştu:

"Bence dünya standardında bir stadyum olmuş. O kadar kıymetli bir iş yapılmış ki emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bir spor insanı olarak burada bulunmak, burada maça çıkıyor olmak inanılmaz motive edici. Kompakt yapısının olması, stadyumun çevresinin bu kadar güzel dizayn edilmiş olması gerçekten çok güzel. Açıkçası burada her takımın oynayabileceği uluslararası standartlarda bir stadyumun olmasından dolayı da son derece gurur duyuyorum."

Kaynak: AA

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