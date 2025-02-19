A Milli Kadın Futbol Takımı İrlanda Maçına Odaklandı

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A Milli Kadın Futbol Takımı 'nın tecrübeli ismi Arzu Karabulut, UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup'ta oynayacakları İrlanda Cumhuriyeti ve Yunanistan maçlarıyla ilgili, "Tamamen İrlanda maçına odaklandık. 3 puanla geri gelip, Yunanistan maçına o hırsla çıkmak istiyoruz. İlk 2 maçı galibiyetle bitirip 6 puanla en üst sırada olmak istiyoruz" dedi.

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup'taki ilk maçında 21 Şubat Cuma günü deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren Ay-yıldızlılarda, takımın tecrübeli isimlerinden Arzu Karabulut, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Takımdaki birlikteliğin çok iyi olduğuna dikkat çeken Arzu Karabulut, "Takımın içindeki atmosfer, takımın içindeki birliktelik çok iyi. Tamamen İrlanda maçına odaklandık. Hayırlısıyla orada ülkemizi çok güzel temsil etmek istiyoruz. 3 puanla geri gelip, Yunanistan maçına o hırsla çıkmak istiyoruz. İlk 2 maçı galibiyetle bitirip 6 puanla en üst sırada olmak istiyoruz" diye konuştu.

'İRLANDA MAÇI BİZİM İÇİN TECRÜBE AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR MAÇ OLACAK'

Grubun ilk maçında İrlanda gibi güçlü bir takımla deplasmanda oynayacaklarını söyleyen Karabulut, "İrlanda A Ligi'nden B Ligi'ne düştü. Bizim gruba öyle geldiler. İrlanda'nın rakipleri Fransa ve İngiltere gibi dünya çapında olan takımlardı. Biz de Macaristan gibi takımlarla oynadık, güzel sonuçlar aldık. İrlanda maçı bizim için tecrübe açısından önemli bir maç olacak. O maçtan çok büyük pay çıkaracağımızı düşünüyorum. Gerçekten tamamen İrlanda maçına odaklandık. Analizler yapıyoruz. İnşallah çok güzel bir sonuç alacağız" ifadelerini kullandı.

'KADIN FUTBOLUNA GERÇEKTEN DEĞER VERİLİYOR'

Türkiye'deki büyük camiaların kadın liginde yer almasının milli takıma da olumlu olarak yansıyacağını söyleyen Arzu Karabulut, " Galatasaray'la son 16'ya kaldık. Rakiplerimiz çok güçlüydü. 16 takımın 15 tanesi tamamen profesyonel. Biz ise amatör takım olarak geçiyorduk. Avrupa ile aramızdaki fark buydu. Bence artık yavaş yavaş çok iyi ilerliyoruz. Kadın futboluna gerçekten değer veriliyor. Eğer Türkiye'de büyük camialar Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray bu tip takımlar ligde yer alırsa, bu Milli Takım'a da yansır. Süper Lig'deki tüm takımların kadın takımı olursa bizim havuzumuz daha büyük gelişir. Milli Takım'da çok daha iyi bir yerde olur. Avrupa futboluna yaklaşmış oluruz. Çünkü Avrupa'da böyle" şeklinde konuştu.

'LİG BİTMEDİ VE KİMİN ŞAMPİYON OLACAĞI HALA BELLİ DEĞİL'

Kadınlar Süper Ligi'ndeki şampiyonluk yarışıyla ilgili düşüncelerini de aktaran Arzu Karabulut, sözlerini şöyle noktaladı:

"Gerçekten son 2-3 yıldır kimin şampiyon olacağı belli değil bizim ligde. Daha öncesinde 2-3 takım arasında gidip geliyordu. Bu sene gerçekten kimin yeneceğini tahmin bile edemiyoruz. Ligin böyle gitmesi gerçekten güzel bir şey. Daha önümüzde 8 maç var, lig bitmedi ve kimin şampiyon olacağı hala belli değil. Biz de yarışı bırakmadık. İnşallah son maçların hepsini kazanıp, yukarıda birileri artık takılırsa, şampiyon oluruz."