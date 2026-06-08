A Milli Kadın Futbol Takımı Malta ile Karşılaşıyor - Son Dakika
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A Milli Kadın Futbol Takımı Malta ile Karşılaşıyor

08.06.2026 10:02
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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Malta ile oynayacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki altıncı ve son maçında yarın Malta ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

MFA Centenary Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.

Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçında sahasında Kuzey İrlanda'yı 2-1 yenerek puanını 10'a yükseltti ve ikinciliği garantileyerek play-off oynama hakkı elde etti.

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off ilk tur kura çekimi, 18 Haziran'da Nyon'daki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak ilk tur karşılaşmaları, 5-13 Ekim tarihlerinde yapılacak. Bu turu geçen takımlar ise ikinci tur play-off aşamasına yükselecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Futbol Takımı Malta ile Karşılaşıyor - Son Dakika

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