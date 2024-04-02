A Milli Kadın Futbol Takımı Türkiye\'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Sunduğu Fırsatlar Konulu Panele Katıldı

Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik heyet ve futbolcuları, " Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Sunduğu Fırsatlar" konulu panele katıldı.

Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşmacı olarak; A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, yardımcıları Hilal Başkol, Begüm Üresin, futbolcular Arzu Karabulut ve Ece Türkoğlu ile Ülker Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Uçan yer aldı.

Açılış konuşmasını yapan Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mustafa Yorulmazlar, kadın futboluna uzun yıllar hizmet verdiğini belirterek, "Milli takımın İsviçre'ye gitmeden önce okulumuzu ziyaret etmesi bize mutluluk veriyor. Turnuva öncesi başarılar diliyorum. İyi ki varsınız, yolunuz açık olsun." dedi.

Kıragası: "Bizlerin en büyük isteği, kadın futbolunun tanıtımı"

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası, kadın futbolunu öğrencilere aktarabilme şansı buldukları için mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Son 4 senedir Türkiye'de kadın futbolunun biraz daha gündemde olduğuna dikkati çeken Kıragası, "Bizlerin en büyük isteği, kadın futbolunun tanıtımı. Çünkü futbolu sadece futbol olarak görmüyoruz. Kadın futbolu denildiği zaman, işin içine fırsat eşitliğinin girdiğini, kadınların sesinin futbol aracılığıyla kitlelere ulaştırabileceğini görüyoruz. O yüzden aldığımız her başarı, attığımız her adım, olumlu anlamda yaptığımız tüm iletişim, bizler için son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde 10 senedir görev aldığını dile getiren yardımcı antrenör Begüm Üresin, "Bizlerin buradaki amacı, özellikle alt yapıdan, Ülker firması gibi bize değer veren sponsorlarla, oyuncuları keşfetmek ve futbolcuların A takıma kadar yükselmesini sağlamak." derken, yardımcı antrenör Hilal Başkol ise 3 senedir milli takımlarda görev aldığını, kadın futbolu hakkında konuşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Futbol hayatına Almanya'da başlayan orta saha oyuncusu Arzu Karabulut, "En büyük şansım, Almanya'da doğup büyümek. 16 yaşıma kadar erkeklerle oynadım, ondan sonra kadın-erkek ayrımı oluyor. Bu çok büyük bir avantaj çünkü kas gelişimi o yaş grubunda oluyor. Keşke Türkiye'de de böyle bir şey olsa. Ancak 15 yıl öncesiyle kıyaslarsam, çok büyük bir fark var. Türkiye'nin her ilinde genç kızlarımız keşfediliyor. Umarım böyle devam eder ve ilerleyen zamanlarda bizim gibi başarılı olurlar." değerlendirmesinde bulundu.

24 yaşındaki futbolcu Ece Türkoğlu, "2010'dan beri kadın futbolunun içerisindeyim. Bu yola Ülker Futbol Köyleri'nden Necla Hoca ile birlikte çıktım. Bugün burada kadın futbolunu konuşmaktan çok mutluyum." şeklinde görüş belirtti.

Ülker Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Uçan da paneldeki konuşmasında, "2020 yılından beri Ülker grubunda çalışıyorum. O seneden beri TFF ile altyapı çalışmalarında birlikte projeler üretiyor, hayata geçiriyoruz. Son dönemde de Geleceğin Yıldız Kızları projesini hayata geçirdik. Genç yetenekleri bulmak, milli takımın havuzunu geliştirmek ve kızlarımıza fırsat eşitliği sunmak amacıyla hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Geleceğin Yıldız Kızları projesinin tanıtım videosunun da izletildiği panel, soru-cevap etkinliğiyle tamamlandı.