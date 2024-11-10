A Milli Kadın Hentbol Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

A Milli Kadın Hentbol Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası için Ankara'da kamp yapacak.

10.11.2024 12:47
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A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Ankara'da kamp yapacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, 18-26 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek kampa 23 sporcu katılacak.

A Milli Takım, 2024 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nın açılış maçında 28 Kasım Perşembe günü ev sahibi Macaristan ile karşılaşacak.

Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımın kamp kadrosu şöyle:

Kaleci: Ceyhan Coşkunsu (Adasokağı), Merve Erbektaş (CSM Slatina), Yağmur Bembeyaz (Üsküdar Belediyespor)

Sol kanat: Beyza İrem Türkoğlu (SCM Gloria Buzau), Beyza Nur Türkyılmaz (Adasokağı), Sıla Aydın (PR Koszalin)

Sol oyun kurucu: Aslı İskit Çalışkan (SCM Universittatea Craiova), Betül Yılmaz (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Buğu Sönmez (Anadolu Üniversitesi), Didem Hoşgör (AWS Energa Szcypiorno)

Orta oyun kurucu: Betül Karaaslan (Hazena Kynzvart), Gülcan Tügel (Adasokağı), Yasemin Şahin (Üsküdar Belediyespor)

Sağ oyun kurucu : Beyza Gedik (Armada Praxis Yalıkavak), Döne Gül Bozdoğan (CSM Slatina), Edanur Çetin (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Zeynep Ulukoz (Bursa Büyükşehir Belediyespor)

Sağ kanat : Ayşenur Kara (Görele Belediyespor), Bilgenur Öztürk (Armada Praxis Yalıkavak), Emine Gökdemir (Bursa Büyükşehir Belediyespor)

Pivot: Cansu Akalın (Adasokağı), Ceren Demirçelen (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Nur Ceren Akgün Göktepe (Armada Praxis Yalıkavak)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Hentbol Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika

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