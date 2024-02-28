A Milli Kadın Hentbol Takımı Bulgaristan'ı 30-24 Yendi - Son Dakika
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A Milli Kadın Hentbol Takımı Bulgaristan'ı 30-24 Yendi

A Milli Kadın Hentbol Takımı Bulgaristan\'ı 30-24 Yendi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 30-24 yenerek ilk galibiyetini elde etti. Aslı İskit Çalışkan 9, Beyza İrem Türkoğlu ise 8 golle öne çıktı. Türkiye, gruptaki dördüncü maçında Bulgaristan'ı 3 Mart Pazar günü Ankara'da ağırlayacak.

28.02.2024 21:17  Güncelleme: 21:21
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A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 30-24 yendi.

Şumnu kentinde oynanan karşılaşmanın 7. dakikasına 5-1 geride giren milli takım, daha sonra oyun üstünlüğünü ele geçirdi.

Müsabakanın 12. dakikasında skorda eşitliği (5-5) yakalayan milliler, ilk devreyi 13-12 önde tamamladı.

Karşılaşmanın son bölümünde farkı açan ve sahadan 30-24 galip ayrılan A Milli Takım, böylece gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

Milli takımda Aslı İskit Çalışkan 9, Beyza İrem Türkoğlu ise 8 golle öne çıktı.

Milliler, elemelerde daha önce deplasmanda Karadağ'a 39-23 mağlup olmuş, Ankara'da Sırbistan ile 29-29 berabere kalmıştı.

Türkiye, gruptaki dördüncü maçında Bulgaristan'ı 3 Mart Pazar günü Ankara'da ağırlayacak.

Kaynak: AA

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