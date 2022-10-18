A Milli Kadın Hentbol Takımı, İngiltere ile yapacağı maçların hazırlıklarına başlıyor - Son Dakika
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A Milli Kadın Hentbol Takımı, İngiltere ile yapacağı maçların hazırlıklarına başlıyor

18.10.2022 16:30
A Milli Kadın Hentbol Takımı, İngiltere ile yapacağı maçların hazırlıklarına başlıyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. turunda İngiltere ile yapacağı maçların hazırlıklarına başlıyor.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. turunda İngiltere ile yapacağı maçların hazırlıklarına başlıyor.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5 ve 6 Kasım'da İngiltere ile Ankara'da iki maç oynayacak milliler, bu karşılaşmalara başantrenör Costica Buceschi yönetiminde hazırlanacak.

Ankara THF Spor Kompleksi'nde 24 Ekim-6 Kasım tarihlerinde kamp yapacak milli takımın kadrosunda 23 oyuncu yer alacak.

A Milli Takım, THF Spor Kompleksi'nde İngiltere ile ilk maçı 5 Kasım Cumartesi günü, ikinci karşılaşmayı da 6 Kasım Pazar günü oynayacak. Her iki karşılaşma da saat 19.00'da başlayacak.

Milliler, tur atlamaları halinde play-off'a yükselecek ve rakibi olacak ülke milli takımı ile 7-8 Nisan ve 11-12 Nisan 2023'te karşılaşacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu ise şöyle:

Kaleci: Merve Durdu, Yaren Berfe Göker (Kastamonu Belediyespor), Halime İslamoğlu (İzmir Büyükşehir Belediyespor)

Sol kanat: Kübra Sarıkaya (Kastamonu Belediyespor), Elif Sıla Aydın (Konyaaltı Büyükşehir Belediyespor), Tuana Akman (Totemcard Adasokağı Spor Kulübü)

Sağ kanat: Emine Gökdemir (Kastamonu Belediyespor), Bilge Nur Öztürk (Konyaaltı Belediyespor), Zeynep Nur Ulukoz (Görele Belediyespor), Merve Özkaşıkçı (Yenimahalle Belediyespor)

Sol oyun kurucu: Neslihan Çalışkan, Betül Yılmaz (Kastamonu Belediyespor), Aslı İskit Çalışkan (CS Magura), Eda Nur Çetin (Konyaaltı Belediyespor), Atiye Gülseven (Yozgat ASP Spor Kulübü)

Orta oyun kurucu: Gülcan Tügel (Yenimahalle Belediyespor), Yasemin Şahin, Dönegül Bozdoğan (Konyaaltı Belediyespor)

Sağ oyun kurucu: Beyza Karaçam (IFK Kristianstad), Merve Özbolluk (Üsküdar Belediyespor)

Pivot: Nurceren Akgün Göktepe, Ceren Demirçelen (Kastamonu Belediyespor), Cansu Akalın (Konyaaltı Belediyespor).

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Kaynak: AA

England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Hentbol Takımı, İngiltere ile yapacağı maçların hazırlıklarına başlıyor - Son Dakika

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