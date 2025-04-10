A Milli Kadın Hentbol Takımı Mağlup!

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri Play-off turu 1. maçında Avusturya'ya 36-29 mağlup oldu.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2025 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri Play-off turu 1. maçında deplasmanda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Schwechat kentindeki Multiversum Schwechat'da oynanan mücadele karşılıklı gollerle başladı. 15. Dakika 7-7 eşitlikle geçilirken, ilk yarı 13-13 beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarıya iyi başlayan taraf millerimiz oldu. Ay-yıldızlılar 35. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 17-15

45. dakikaya kadar skoru elinde tutan milliler, bu dakika itibari ile Avusturya gollerine engel olamadı. Bu dakikada 22-22 beraberliği sağlayan Avusturya kalan bölümlerde farkı açarken, ay-yıldızlılar maçtan 36-29 mağlubiyetle ayrıldı.

Maçın rövanşı ise 13 Nisan Pazar günü Amasya Spor Salonu'nda oynanacak. Saat 19: 00'da başlayacak mücadele TRTSpor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Karadağlı hakem çifti Jelena Vujacic ve Andjelina Kazanegra düdük çalacak. Türkiye, rakibini 8 ve üzeri farklı skorla yenmesi durumunda tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılma şansı elde edecek.

Öte yandan THF Başkanı Mesut Çebi, Yönetim kurulu Üyeleri İsmet Yiğit Şenocak ve Doğancan Erol ile birlikte Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler ve ailesi, Viyana Büyükelçiliği İkinci Katibi Emir Teker ve büyükelçilik çalışanları mücadeleyi protokol tribününden takip etti.

David Ginesta Montes ile ilk resmi maç

A milliler, yeni başantrenörü David Ginesta Montes ile ilk resmi maçına çıktı. Ocak ayında göreve getirilen İspanyol antrenör, ay-yıldızlıların başında Avusturya'ya karşı ilk maçına çıkmış oldu.

Salon: Multiversum Schwechat

Hakemler: Ozren Backovic, Mirko Palackovic (Slovenya)

Avusturya: Ivancok (Kaufmann), Reichert 10, Stankovic 6, Egger 6, Katarina Pandza 3, Schlegel 3, Baljak 2, Maticevic 2, Leitner 2, Ana Pandza 2, Egbaimo

Türkiye: Halime İslamoğlu, (Ayşenur Sönmez), Aslı İskit Çalışkan 8, Nur Ceren Akgün Göktepe 4, Döne Gül Bozdoğan 3, Ceylan Aydemir 3, Diğdem Hoşgör 3, Beyza Gedik 2, Edanue Burhan 1, Elif Sıla Aydın 1, Bilgenur Öztürk 1, Gülcan Tügel 1, Emine Gökdemir 1, Ceren Demirçelen 1

2 Dakika Cezası: Katarina Pandza, Ana Pandza, Egbaimo (Avusturya), Bilgenur Öztürk 2, Nurceren Akgün Göktepe, Edanur Burhan, Gülcan Tügel, Ceren Demirçelen (Türkiye)

İlk Yarı: 13-13 - İSTANBUL