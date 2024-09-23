A Milli Kadın Hentbol Takımı Portekiz'de Kamp Yapıyor - Son Dakika
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Spor

A Milli Kadın Hentbol Takımı Portekiz'de Kamp Yapıyor

Takım, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için Portekiz'de hazırlık maçları oynayacak.

23.09.2024 15:19
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A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Portekiz kampıyla sürdürüyor.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Batalha kasabasında 30 Eylül Pazartesi gününe kadar sürecek kampta milli takım, Portekiz ve Brezilya A Milli Takımları ve Portekiz Genç Milli Takımı ile hazırlık mücadelesinde karşılaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen A Milli Kadın Hentbol Takımı Menajeri Bora Serter, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Şampiyonası hazırlıklarının haziranda Alanya'da yaptıkları kampla başladıklarını belirtti.

Hazırlıkların eylül ve ekim aylarında katılacakları uluslararası turnuvalarla devam edeceğini aktaran Serter, şampiyona öncesinde milli takımın teknik ve performans seviyesini istedikleri seviyeye getirmeyi planladıklarını dile getirdi.

Serter, Portekiz'deki Batalha Turnuvası'na katılarak Brezilya ve Portekiz ile 27-29 Eylül tarihlerinde hazırlık maçları oynayacaklarını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Ekim ayında milli takımımız Romanya'nın Cluj Napoca kentinde düzenlenecek 'Carpati Kupası'na katılacak ve 25-27 Ekim tarihlerinde Slovakya, Romanya, Brezilya ile mücadele ederek çalışmalarını sürdürecek. Bizim için teknik ve fiziksel açıdan oldukça değerli olan bu müsabaka programlarını takiben takımımız 26 Kasım'da EURO 2024 için Macaristan'ın Debrecen kentinde olacak ve 28 Kasım'da Macaristan ile şampiyonanın açılış müsabakasını oynayacak. Türk hentbolu adına Kadın Milli Takımımızın katılacağı ilk Avrupa Şampiyonası olması nedeniyle oldukça değerli bir niteliğe sahip. 2026'da ev sahipliği yapacağımız EHF Avrupa Şampiyonası ve sonrasında hedefimize koyduğumuz Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na katılmamız adına bir başlangıç hamlesi olarak bizim için büyük önem taşıyor."

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Kaleci: Merve Erbektaş (CMS Slatina), Selen Akalın (Adasokağı Spor Kulübü)

Sol kanat: Beyzanur Türkyılmaz (Adasokağı Spor Kulübü), Beyza İrem Türkoğlu (SCM Gloria Buzau)

Sol oyun kurucu: Aslı İskit Çalışkan (CS Magura Cisnadie), Buğu Sönmez (Anadolu Üniversitesi), Diğdem Hoşgör (AWS Energa Szczypiorno Kalisz), Sevgi Kalyoncuoğlu (Yenimahalle Belediyesi)

Orta oyun kurucu: Betül Karaarslan (Hazena Kynzvart), Dönegül Bozdoğan (CSM Slatina), Gülcan Tügel (Adasokağı Spor Kulübü),

Sağ oyun kurucu: Eda Nur Çetin (Bursa BBSK), Zeynepnur Bilgeç (Anadolu Üniversitesi)

Sağ kanat: Emine Gökdemir (Bursa BBSK), Merve Özkaşıkçı (Adasokağı Spor Kulübü)

Pivot: Cansu Akalın (Adasokağı Spor Kulübü), Ceren Demirçelen (Bursa BBSK), Nurceren Akgün Göktepe (Armada Praxis Yalıkavak)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Hentbol Takımı Portekiz'de Kamp Yapıyor - Son Dakika

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