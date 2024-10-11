A Milli Kadın Hentbol Takımı Romanya'da - Son Dakika
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A Milli Kadın Hentbol Takımı Romanya'da

Milli takım, 2024 Avrupa Şampiyonası için Romanya'da Karpat Turnuvası'na katılacak.

11.10.2024 17:46
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A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Romanya'da Karpat Turnuvası'na katılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, 2024 EHF Avrupa Şampiyonası öncesi 22-28 Ekim tarihlerinde Romanya'nın Cluj şehrinde hazırlık kampı yapacak.

Milli takım kamp döneminde Karpat Turnuvası'na katılacak ve 25, 26, 27 Ekim tarihlerinde Slovakya, Romanya, Brezilya ile mücadele edecek.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Romanya hazırlık kampı kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

Kaleci: Merve Erbektaş (CMS Slatina), Ceyhan Coşkunsu (Adasokağı)

Sol Kanat: Beyzanur Türkyılmaz (Adasokağı), Beyza İrem Türkoğlu (SCM Gloria Buzau)

Sol Oyun Kurucu: Aslı İskit Çalışkan (CS Craiova), Betül Yılmaz (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Sevgi Kalyoncuoğlu (Yenimahalle Belediyespor)

Orta Oyun Kurucu: Betül Karaarslan (Hazena Kynzvart), Dönegül Bozdoğan (CSM Slatina), Gülcan Tügel (Adasokağı), Yasemin Şahin (Üsküdar Belediyespor)

Sağ Oyun Kurucu: Eda Nur Çetin (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Edanur Burhan (Armada Praxis Yalıkavak)

Sağ Kanat: Bilgenur Öztürk (Armada Praxis Yalıkavak), Emine Gökdemir (Bursa Büyükşehir Belediyespor)

Pivot: Ceren Demirçelen (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Nurceren Akgün Göktepe (Armada Praxis Yalıkavak), Büşra Işıkhan (Piraths Handball Achenheim Truchtersheim)

Karpat Turnuvası maç programı (TSİ):

25 Ekim:

19.30 İsviçre-Türkiye

26 Ekim:

19.30 Brezilya-Türkiye

27 Ekim:

15.30 Türkiye-Slovakya

Kaynak: AA

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