A Milli Kadın Hentbol Takımı ve A2 Milli Kadın Hentbol Takımı\'nın 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları başlıyor

2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu maçları için hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımı ile A2 Milli Kadın Hentbol Takımı'nın, Ankara'da gerçekleştireceği kamp kadrosu belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli hentbolcuların kampı 22-28 Ocak tarihlerinde Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde aynı zamanda yapılacak.

Başantrenör Costica Buceschi yönetiminde Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda çalışmalarını sürdürecek her iki takım kamp kadrolarında 19'şar oyuncu yer alacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı kamp kadrosu şöyle:

Selen Akalın, Merve Erbektaş, Yaren Göker, Beyza İrem Türkoğlu, Ceylan Aydemir, Betül Yılmaz, Sevgi Kalyoncuoğlu, Diğdem Hoşgör, Yasemin Sahin, Gülcan Tügel, Dönegül Bozdoğan, Edanur Çetin, Zeynepnur Ulukoz, Aysenur Kara, Nurşah Sancak, Emine Gökdemir, Ceren Demirçelen, Cansu Akalın, Nurceren Göktepe.

A2 Milli Kadın Hentbol Takımı kampına çağrılan sporcular da şunlar:

Ayşenur Şenöz, Ceyhan Coşkunsu, Beyzanur Türkyılmaz, Sena Nur Çelik, Buğu Sönmez, Sinem Yapıcı, Sudenaz Dağ, Büşranur Şaş, Feyza Nur Öztürk, Gözde Seven, Gizem Dilek, Gizem Yapıcı, Zeynep Nur Bilgeç, Dila Çepni, İrem İnce, Yağmur Aktay, Hatice Özdemir, Melike Kasapoğlu, Şükran Beytekin.

Maç programı

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'nda kalan maç programı şöyle:

28 Şubat: Bulgaristan-Türkiye

3 Mart: Türkiye-Bulgaristan

3 Nisan: Türkiye-Karadağ

7 Nisan: Sırbistan-Türkiye