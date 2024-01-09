A Milli Kadın Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası\'nda 13. sırada tamamladı

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A Milli Kadın Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası klasman maçında Romanya'yı 7-3 yenerek turnuvayı 13. sırada tamamladı.
Hollanda'nın Eindhoven kentinde düzenlenen organizasyondaki 13-14'üncülük klasman maçında milliler, Romanya ile karşılaştı.
Milli takım, Romanya'yı 7-3 yenerek şampiyonada art arda ikinci galibiyetini aldı ve Avrupa 13'üncüsü oldu.
Grupta Sırbistan'a 13-6, Çekya'ya 10-9 ve Romanya'ya 9-7 yenilen Türkiye, ilk klasman maçında Slovakya'yı 13-10 mağlup etmişti.
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