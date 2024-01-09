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A Milli Kadın Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 13. sırada tamamladı - Son Dakika
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A Milli Kadın Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 13. sırada tamamladı

Türkiye'nin milli kadın sutopu takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki klasman maçında Romanya'yı 7-3 yenerek turnuvayı 13. sırada tamamladı. Milliler, şampiyonada art arda ikinci galibiyetini alarak Avrupa 13'üncüsü oldu.

A Milli Kadın Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası\'nda 13. sırada tamamladı
09.01.2024 - 17:43,  Güncelleme: 17:44
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A Milli Kadın Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası klasman maçında Romanya'yı 7-3 yenerek turnuvayı 13. sırada tamamladı.

Hollanda'nın Eindhoven kentinde düzenlenen organizasyondaki 13-14'üncülük klasman maçında milliler, Romanya ile karşılaştı.

Milli takım, Romanya'yı 7-3 yenerek şampiyonada art arda ikinci galibiyetini aldı ve Avrupa 13'üncüsü oldu.

Grupta Sırbistan'a 13-6, Çekya'ya 10-9 ve Romanya'ya 9-7 yenilen Türkiye, ilk klasman maçında Slovakya'yı 13-10 mağlup etmişti.

Kaynak: AA
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