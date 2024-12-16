Kadınlar Dünya Kupası Division 2'de grup mücadeleleri devam ediyor. İlk gün müsabakalarında Bulgaristan'ı farklı yenen A Milli Kadın Sutopu Takımı, gruptaki ikinci maçında Büyük Britanya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, Maltepe Üniversitesi Spor Kompleksi'ndeki maçı son periyoda kadar dengede götürse de mağlubiyete engel olamadı ve mücadeleden 14-8 yenik ayrıldı. Milli takımda en skorer isim attığı 4 golle Kübra Kuş oldu.
Son Dakika › Spor › A Milli Kadın Sutopu Takımı, Büyük Britanya'ya Yenildi - Son Dakika
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