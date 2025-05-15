A Milli Kadın Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
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Spor

A Milli Kadın Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı

A Milli Kadın Futbol Takımı, İrlanda ve Yunanistan ile oynayacağı maçlar için aday kadrosunu duyurdu.

15.05.2025 12:51
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UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, İrlanda Cumhuriyeti ve Yunanistan ile yapacağı maçlarını aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda şu oyuncular davet edildi:

Kaleci: Selda Akgöz (ABB Fomget), Ezgi Çağlar (Beşiktaş JK United Payment), Gamze Nur Yaman (Galatasaray), Defne Sarıoğlu (FC Union Berlin)

Defans: Sejde Aylin Abrahamsson (Club Brugge), Didem Karagenç, Kezban Tağ, İlayda Civelek (Beşiktaş JK United Payment), Gülbin Hız (ABB Fomget), Eda Karataş (Galatasaray), Dilan Bora (Trabzonspor), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücü), Fatma Şakar (Union Berlin)

Orta saha: Ebru Topçu, Arzu Karabulut (Galatasaray), Meryem Cennet Çal, Elif Keskin (Beşiktaş JK United Payment), Halle Rose Pembe Şensizoğlu (Beylerbeyi), Başak İçinözbebek (ABB Fomget), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Ece Türkoğlu, Busem Şeker (Fenerbahçe Petrol Ofisi)

Forvet: Melike Öztürk (Fatih Vatanspor), Kader Hançar (Beylerbeyi), Melike Pekel (SKN St. Pölten), Neslihan Demirdögen (ALG Spor)

Maç programı

Karşılaşmaların hazırlıkları için 19 Mayıs Pazartesi günü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak ay-yıldızlılar, 30 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de İrlanda Cumhuriyeti ile Esenler Erokspor Stadı'nda karşılaşacak.

Milli takım, 3 Haziran Salı günü Girit'teki Theodoros Vardinogiannis Stadı'nda saat 20.00'de Yunanistan ile gruptaki son maçını oynayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı - Son Dakika

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