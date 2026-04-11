A Milli Kadın Takımı Zürih'e Gitti

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta yapacağı İsviçre maçı için Zürih'e gitti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Türk Hava Yolları'na ait uçakla İsviçre'nin Zürih kentine ulaşan kafileyi, Zürih Başkonsolos Yardımcısı Furkan Yılmaz karşıladı. Kafilede, TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay da yer aldı. Günü dinlenerek geçiren ay-yıldızlılar, akşam saatlerinde teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde Juchhof Tesisleri'nde ilk antrenmanını yaptı.

Tesislerin Türk sorumlusu Hasan Yıldız, antrenman öncesinde oyunculara ve teknik heyete kırmızı gül hediye etti. Takım, bu anlamlı jestin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

İlk maçında Pendik Stadı'nda Malta'yı 3-0, ikinci maçında ise Belfast'ta Kuzey İrlanda'yı 1-0 mağlup ederek 6 puan toplayan milliler, grupta averajla ikinci sırada bulunuyor.

A Milli Takım, gruptaki üçüncü maçını 14 Nisan Salı günü Zürih'te, Letzigrund Stadı'nda TSİ 20.00'de İsviçre ile oynayacak. Milli takım, bu mücadelenin ardından 15 Nisan Çarşamba günü İstanbul aktarmalı olarak Sinop'a geçecek ve hazırlıklarını burada sürdürecek. Ay-yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında ise 18 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Sinop Şehir Stadyumu'nda yeniden İsviçre ile karşı karşıya gelecek.