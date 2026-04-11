A Milli Kadın Takımı Zürih'e Gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

A Milli Kadın Takımı Zürih'e Gitti

11.04.2026 21:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre ile maç için Zürih'te antrenman yaptı ve hazırlıklara başladı.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta yapacağı İsviçre maçı için Zürih'e gitti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Türk Hava Yolları'na ait uçakla İsviçre'nin Zürih kentine ulaşan kafileyi, Zürih Başkonsolos Yardımcısı Furkan Yılmaz karşıladı. Kafilede, TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay da yer aldı. Günü dinlenerek geçiren ay-yıldızlılar, akşam saatlerinde teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde Juchhof Tesisleri'nde ilk antrenmanını yaptı.

Tesislerin Türk sorumlusu Hasan Yıldız, antrenman öncesinde oyunculara ve teknik heyete kırmızı gül hediye etti. Takım, bu anlamlı jestin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

İlk maçında Pendik Stadı'nda Malta'yı 3-0, ikinci maçında ise Belfast'ta Kuzey İrlanda'yı 1-0 mağlup ederek 6 puan toplayan milliler, grupta averajla ikinci sırada bulunuyor.

A Milli Takım, gruptaki üçüncü maçını 14 Nisan Salı günü Zürih'te, Letzigrund Stadı'nda TSİ 20.00'de İsviçre ile oynayacak. Milli takım, bu mücadelenin ardından 15 Nisan Çarşamba günü İstanbul aktarmalı olarak Sinop'a geçecek ve hazırlıklarını burada sürdürecek. Ay-yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında ise 18 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Sinop Şehir Stadyumu'nda yeniden İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Takımı Zürih'e Gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 22:24:15. #.0.4#
SON DAKİKA: A Milli Kadın Takımı Zürih'e Gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.