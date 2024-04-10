A Milli Kadın Tenis Takımı Letonya'ya 2-1 Mağlup Oldu

Billie Jean King Kupası Avrupa/ Afrika Grup 1'de mücadele eden A Milli Kadın Tenis Takımı, üçüncü maçında Letonya'ya 2-1 mağlup oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Oeiras kentinde Complexo de Tenis Do Jamor Kulübü'ndeki üçüncü müsabakasında Letonya'yla karşılaştı.
Türkiye-Letonya serisinin ilk maçında İpek Öz, Darja Semenistaja'yı 2-0 yenerek durumu 1-0'a getirdi. Serinin ikinci maçında Zeynep Sönmez, dünya 10 numarası Jelena Ostapenko'ya 2-1 yenildi ve durum 1-1'e geldi.
Serinin son maçında Jelena Ostapenko-Darja Semenistaja, İpek Öz-Berfu Cengiz ikilisi'ni 6-1, 6-7 ve 10-7'lik setlerle 2-1 yendi. Bu sonuçlarla Letonya seriyi 2-1 kazandı.
A Milli Kadın Takımı, yarın İsveç, cumartesi günü de Macaristan'la sıralama maçı oynayacak.
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular dinamik ısınma, 5'e 2 ve dar alan oyun çalışması yaptı. Antrenman sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı ve takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında TOFAŞ, Lenovo Tenerife'yi 90-81 yenerek seride 1-1 eşitliği sağladı. Dörtlü finale çıkabilmek için İspanya'da oynanacak üçüncü maçı bekleyen Bursa temsilcisi, galibiyetle adını Dörtlü Final'e yazdırmak istiyor.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve 5'e 2 çalışmalarının ardından maçın taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Gaziantep FK, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri, koordinasyon ve çift kale oyun ile devam etti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yarın oynanacak olan Olympiakos maçı öncesi avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmek istediklerini belirtti. Kartal, rakiplerini analiz ettiklerini ve kendi güçlü yönlerini rakibe hissettirerek turu geçmek istediklerini söyledi. Çağlar Söyüncü ise, zor bir maç olacağını ancak kendi planları olan iyi bir takım olduklarını ifade etti.
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Göztepe-Erzurumspor maçını taraftarlarla birlikte izledi ve Göztepe'ye destek verdi.
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