A Milli Kadın Voleybol Takımı Finale Yükseldi - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı Finale Yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı Finale Yükseldi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'i 3-0 yenerek VNL finaline yükseldi. Hedef altın madalya.

2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde ev sahibi Çin'i 3-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, takımın bu sezon ortaya koyduğu gelişimden memnun olduğunu belirterek, hedeflerinin altın madalya olduğunu söyledi.

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Santarelli, bu sezonun kendisi için önceki yıllardan farklı geçtiğini ifade ederek, "Yaz döneminde yaşadıklarımız bambaşkaydı. Bu yaz, başından beri yaptıklarımız, oyuncu grubuyla ilgili süreci yönetme şeklimiz, gelişimimiz ve ortaya koyduğumuz oyun tarzı açısından çok özeldi. Bence önemli olan geçmişte değil, anda yaşamaktır. Geçmişi düşünmek istemiyorum, hayatımda önemli bir yeri yok. Tek düşündüğüm, takımıma en iyi şekilde nasıl yardımcı olabileceğim. Bugün gerçekten harika bir iş çıkardık ve bundan dolayı çok mutluyum." diye konuştu.

Finalde Brezilya ile karşılaşacaklarını hatırlatan Santarelli, rakiplerinin güçlü bir voleybol kültürüne sahip olduğunu belirterek, "Brezilya gerçekten inanılmaz bir takım. Sakatlık gibi sorunlar yaşasalar bile her turnuvanın sonunda hep orada oluyorlar. İtalya ya da başka bir takımla oynadıklarında rakiplerini her zaman zorluyorlar çünkü voleybolu nasıl oynayacaklarını çok iyi biliyorlar ve zihniyetleri gerçekten çok güçlü. Eğer finale kalmışlarsa bunu hak etmişlerdir. Guimaraes, benim için hem önemli bir ekol hem de değer verdiğim bir antrenör. Onlara büyük saygı duyuyorum ancak altın madalyayla Türkiye'ye dönebilmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Takımın başına döndüğü ilk günden itibaren altın madalya hedefini dile getirdiğini aktaran Santarelli, "İkinci turnuvada elimizden gelenin en iyisini yapıp yine madalya alamamak benim için kabul edilebilir değildi. Şimdi madalyayı garantiledik ancak mümkün olan en iyi renkte olmasını istiyoruz. Takımdaki herkes, sezon başından beri benimle çalışanlar da sonradan katılanlar da elinden gelenin en iyisini yaptı. Finaldeyiz ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak artık yaptıklarımızı değil, finalde yapacaklarımızı düşünmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın neresine giderlerse gitsinler Türklerin yanlarında olduğunu belirten ve desteklerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren başantrenör Daniele Santarelli, Türk taraftarların tribünlerde oluşturduğu atmosferin kendilerini mutlu ettiğini, Türkiye'de de çok sayıda kişinin maçı takip ettiğine inandığını ve final karşılaşmasında da aynı desteği hissedeceklerinden emin olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı Finale Yükseldi - Son Dakika

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