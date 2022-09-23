A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası mesaisi başlıyor - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası mesaisi başlıyor

23.09.2022 10:42
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası mesaisi başlıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında yarın Tayland ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında yarın Tayland ile karşılaşacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde 24 takımın katılımıyla Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyonada milliler, B Grubu'nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile mücadele edecek.

A Milli Takım, gruptaki ilk maçını Hollanda'nın Arnhem şehrinde yarın TSİ 14.00'te Tayland ile yapacak. Türkiye, diğer grup karşılaşmalarını ise Polonya'nın Gdansk kentinde oynayacak.

Kadro

Başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki milli takımın 14 kişilik kadrosunda Cansu Özbay, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha İsmailoğlu, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ayçin Akyol, Simge Aköz ve Aylin Acar yer alıyor.

Dünya Şampiyonası'nda gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci etaba yükselecek.

İkinci etap karşılaşmaları 16 takımın katılımıyla 4-9 Ekim, çeyrek final müsabakaları 8 takımın katılımıyla 11 Ekim, yarı finaller ise 13 Ekim'de oynanacak.

Organizasyon, 15 Ekim'de gerçekleştirilecek üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erecek.

Maç programı

Türkiye'nin B Grubu'ndaki maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

14.00 Türkiye-Tayland

27 Eylül Salı:

15.00 Türkiye-Güney Kore

28 Eylül Çarşamba:

18.30 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

29 Eylül Perşembe:

18.30 Türkiye-Hırvatistan

1 Ekim Cumartesi:

21.30 Türkiye-Polonya

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası mesaisi başlıyor - Son Dakika

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