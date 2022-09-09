"Filenin Sultaları: Sebat" belgeselinin 2. bölümünün galası yapıldı - Son Dakika
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"Filenin Sultaları: Sebat" belgeselinin 2. bölümünün galası yapıldı

09.09.2022 11:08
"Filenin Sultaları: Sebat" belgeselinin 2. bölümünün galası yapıldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2021 yılının yazında üç büyük turnuvadaki mücadelesini anlatan "Filenin Sultaları: Sebat" belgeselinin ikinci bölümü "En Uzun Yaz"ın galası yapıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2021 yılının yazında üç büyük turnuvadaki mücadelesini anlatan "Filenin Sultaları: Sebat" belgeselinin ikinci bölümü "En Uzun Yaz"ın galası yapıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, AXA Sigorta ve federasyonun birlikte hayata geçirdiği belgeselin Conrad İstanbul Bosphorus'ta gerçekleştirilen gala gecesine, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve federasyon yöneticileri, AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken ve şirket yöneticilerinin yanı sıra A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik ekibi ile çok sayıda davetli katıldı.

Fatih Karaca'nın yönetmenliğini üstlendiği belgeselin ikinci bölümünde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2021 yılında katıldığı Milletler Ligi, Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'ndaki mücadelesi anlatılıyor. Belgeselde oyuncular, teknik ekip ve federasyon yetkililerinin görüşlerine ve geçmiş dönem maçlardan heyecan verici görüntülere de yer veriliyor.

AXA Sigorta CEO'su Ölken ve AXA Sigorta Pazarlama ve Dijital Çözümler Direktörü Cemal Çırpılar, günün anısına A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem'e çiçek takdim etti.

Filenin Sultanları: Sebat belgeselinin ikinci bölümü olan "En Uzun Yaz"ın ilk yayını, 17 Eylül Cumartesi günü saat 21.30'da TRT Spor Yıldız'da yapılacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 'Filenin Sultaları: Sebat' belgeselinin 2. bölümünün galası yapıldı - Son Dakika

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