A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan\'ı 3-1 mağlup etti

Spor

Salon: Kolej Park

Hakemler: Francisco Denny Lassi Cespedes (Dominik Cumhuriyeti), Fabian Denis Mozzo Carbajal (Uruguay)

Sırbistan: Mirkovic, Lazovic, Kurtagic, Bjelica, Lozo, Osmajic (Popovic, Uzelac, Milenkovic, Malesevic, Bukilic, Miljevic, Mijatovic)

Türkiye: Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar ( Gizem Örge, Ayça Aykaç, Tuğba İvegin, Cansu Özbay, Aslı Kalaç)

Setler: 18-25, 31-33, 25-21, 21-25

Süre: 110 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta mücadelesindeki ikinci maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti.

Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan karşılaşmada Sırbistan'ı 3-1 yenen dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu Filenin Sultanları, organizasyonun ikinci haftasındaki ikinci, VNL'deki altıncı müsabakasında 4'üncü galibiyeti elde etti.

Milli takım, Almanya galibiyetiyle (3-1) başladığı ABD etabındaki üçüncü karşılaşmasında yarın TSİ 21.00'de Güney Kore ile mücadele edecek.

Filenin Sultanları, VNL'nin Antalya'da düzenlenen ilk haftasında iki galibiyet, iki mağlubiyet almıştı.