23 yaşındaki voleybolcu Zehra Güneş reklam anlaşmasından dudak uçuklatan bir kazanç sağlayacak

Sosyal medyada en çok takip edilen sporculardan olan Zehra Güneş ünlü bir kozmetik markasının reklam yüzü oldu. Güneş'in reklamlardan kazanacağı ücret ise dudak uçuklattı.

2 MİLYON LİRA KAZANACAK

Ajansspor'un haberine göre, 23 yaşındaki voleybolcu, ünlü bir kozmetik markasının reklam yüzü olurken bu reklam anlaşmasından tam 2 milyon lira kazanacak. Güneş sete çıktı ve kamera karşısına geçti. Genç voleybolcunun yeni reklam filmi, yayınlanmaya başladı.

2.2 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

2017-2018 sezonundan bu yana VakıfBank A Takımı'nda oynayan Zehra Güneş, sarı-siyahlı formayla 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 1 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Yıldız voleybolcu başarılarının yanı sıra sosyal medyada da oldukça ilgi görüyor. Zehra Güneş'in Instagram'da 2.2 milyon takipçisi bulunuyor.