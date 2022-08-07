Sosyal medyada en çok takip edilen sporculardan olan Zehra Güneş ünlü bir kozmetik markasının reklam yüzü oldu. Güneş'in reklamlardan kazanacağı ücret ise dudak uçuklattı.
Ajansspor'un haberine göre, 23 yaşındaki voleybolcu, ünlü bir kozmetik markasının reklam yüzü olurken bu reklam anlaşmasından tam 2 milyon lira kazanacak. Güneş sete çıktı ve kamera karşısına geçti. Genç voleybolcunun yeni reklam filmi, yayınlanmaya başladı.
2017-2018 sezonundan bu yana VakıfBank A Takımı'nda oynayan Zehra Güneş, sarı-siyahlı formayla 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 1 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Yıldız voleybolcu başarılarının yanı sıra sosyal medyada da oldukça ilgi görüyor. Zehra Güneş'in Instagram'da 2.2 milyon takipçisi bulunuyor.
Son Dakika › Spor › 23 yaşındaki voleybolcu Zehra Güneş reklam anlaşmasından dudak uçuklatan bir kazanç sağlayacak - Son Dakika