A Milli Takım 28. Sıraya Düştü - Son Dakika
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A Milli Takım 28. Sıraya Düştü

A Milli Takım 28. Sıraya Düştü

FIFA'nın Kasım ayı sıralamasında Türkiye 2 basamak gerileyerek 28. sıraya yerleşti.

28.11.2024 20:43
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A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Kasım ayı dünya sıralamasında 2 basamak gerileyerek 28. sıraya yerleşti.

Türkiye'nin bin 537 puanla 28. basamakta yer aldığı sıralamada, UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi Macaristan iki basamak yükselerek bin 517 puanla 30. oldu.

FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan Kasım ayı sıralamasında ilk 5'te bulunan ülkeler değişmedi. Copa America şampiyonu Arjantin bin 867 puanla birinciliğini korurken, Fransa bin 859 puanla 2., EURO 2024 şampiyonu İspanya bin 853 puanla 3., İngiltere bin 813 puanla 4., Brezilya ise bin 775 puanla 5. sırada yer aldı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 12 Aralık 2024 tarihinde açıklanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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