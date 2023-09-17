A Milli Takım'da Kenan Koçak sürprizi! Sadece Hırvatistan maçında görev alacak - Son Dakika

A Milli Takım'da Kenan Koçak sürprizi! Sadece Hırvatistan maçında görev alacak

Son Güncelleme: 17.09.2023 16:24

A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un görevden alınması sonrası ay-yıldızlıların ekim ayında oynanacak Hırvatistan maçına Alman hocanın yardımcısı Kenan Koçak ile çıkabilir.

Ermenistan ve Japonya maçlarının ardından eleştirilerin hedefi olan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u TFF'nin görevden aldığı bildirildi. Ay-yıldızlılar için Fatih Terim, Abdullah Avcı, Vincenzo Montella ve Sergen Yalçın'ın adı geçerken ekim ayında oynanacak Hırvatistan maçına Kenan Koçak çıkabilir.

HIRVATİSTAN MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA OLABİLİR

TFF'nin Stefan Kuntz'u görevden aldığı ancak yardımcılarına herhangi bir bilgi geçmediği belirtiliyor. Ekim ayında oynanacak EURO 2024 Elemeleri D Grubu maçında Hırvatistan ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Takım, mücadeleye Alman hocanın yardımcısı Kenan Koçak'ın liderliğinde çıkabilir.

KENAN KOÇAK'A "KAL" DENECEK

Yeni bir teknik direktörün gelmesi durumunda ise Kuntz'un yardımcıları ile de yollar ayrılacak. Kabul etmesi durumunda sadece Kenan Koçak yardımcı antrenörlük yapmaya devam edecek.

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Son Dakika Spor A Milli Takım'da Kenan Koçak sürprizi! Sadece Hırvatistan maçında görev alacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: A Milli Takım'da Kenan Koçak sürprizi! Sadece Hırvatistan maçında görev alacak - Son Dakika
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