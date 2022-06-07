A Milli Takım, deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti - Son Dakika
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A Milli Takım, deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti

07.06.2022 23:33
A Milli Takım, deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti

Karşılaşmanın başından itibaren etkili bir performans sergileyen A Milli Takım, deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti. Grubunda 2'de 2 yapan Türkiye galibiyeti Doğukan Sinik ve Serdar Dursun'un golleri getirdi.

A Milli Takım ile Litvanya, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 2. maçında LFF Stadı'nda karşı karşıya geldi. Türkiye'ye mücadeleden 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

14 DAKİKADA 2 GOL

Mücadeleye müthiş başlayan A Milli Takım, 2. dakikada Doğukan Sinik ile 1-0 öne geçti. Milli formayla ilk golünü kaydeden Sinik, 14. dakikada yeniden sahneye çıktı. Genç futbolcu yine fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkaran isim oldu. İlk yarı da başka gol olmayınca milli futbolcular soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti.

2'DE 2 YAPTIK

İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü elinde tutan A Milli Takım, 56. dakikada Serdar Dursun'un penaltıdan attığı golle farkı 3'e çıkardı. 30 yaşındaki golcü 81. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve skoru 4-0'a getirdi. 90. dakikada ise Yunus Akgün milli formayla ilk golünü attı ve farkı 5'e çıkardı. 90+1. dakikada Halil Dervişoğlu maçın skorunu belirledi. Mücadeleyi 6-0 kazanan A Milli Takım, grubunda 2'de 2 yaparak liderliğini sürdürdü.

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