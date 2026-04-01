A Milli Takım Dünya Kupası'na Gitti!

01.04.2026 00:00
A Milli Futbol Takımı, Kosova'yı 1-0 yenerek 2026 FIFA Dünya Kupası finallerine katılmayı başardı.

2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde A Milli Futbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Kosova'yı 1-0 mağlup etti ve finallere katılmaya hak kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahasına giren Kenan Yıldız, sol çaprazdan topu yerden içeri çevirdi. Penaltı noktası solunda Orkun Kökçü'nün şutunda uzak köşeye yönelen topa, altıpasın sağında Kerem Aktürkoğlu dokundu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

63. dakikada Arda Güler'in pasında topla buluşan Kenan Yıldız, sağına geçip ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Arijanet Muric meşin yuvarlağı kurtardı.

81. dakikada kaptırılan topta araya giren Florent Muslija'nın ceza yayı gerisinden şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

87. dakikada Edon Zhegrova'nın getirdiği topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Fisnik Asllani'nin sağ köşeye yerden yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Fadil Vokrri

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring

Kosova: Arijanet Muric, Lumbardh Dellova, Kreshnik Hajrizi, Albian Hajdari (Fidan Aliti dk. 80), Mergim Vojvoda (Edon Zhegrova dk. 71), Dion Gallapeni, Veldin Hodza (Rrahmani dk. 90+1), Rexhbecaj (Milot Rashica dk. 80), Florent Muslija, Fisnik Asllani, Vedat Muriqi

Yedekler: Visar Bekaj, Amir Saipi, Florent Hadergjonaj, Krasniqi, Valon Berisha, Emerllahu, Ermal Krasniqi, Zabergja

Teknik Direktör: Franco Foda

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik (Mert Müldür dk. 89), Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu (Eren Elmalı dk. 83), Orkun Kökçü, Arda Güler (Salih Özcan dk. 83), Kenan Yıldız (Deniz Gül dk. 89), Kerem Aktürkoğlu (Barış Alper Yılmaz dk. 69)

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Samet Akaydin, Kaan Ayhan, İrfan Can Kahveci, Atakan Karazor, Yunus Akgün

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Gol: Kerem Aktürkoğlu (dk. 53) (Türkiye)

Sarı kartlar: Hajdari, Milot Rashica (Kosova), Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik, Uğurcan Çakır, Vincenzo Montella (Türkiye) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşı sona erdirecek gelişme Pezeşkiyan resmen ilan etti Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım
İsrailli vekiller, Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasını küstahça kutladı İsrailli vekiller, Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasını küstahça kutladı
Siirt’te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti Siirt'te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti
Netanyahu’dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek Netanyahu'dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek
Küresel kriz kapıda İran’dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı Küresel kriz kapıda! İran'dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı

00:26
Nihat Kahveci tarihi zaferden sonra kendinden geçti
Nihat Kahveci tarihi zaferden sonra kendinden geçti
00:19
İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kelime ile Dünya Kupası’ndaki hedefimizi açıkladı
İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kelime ile Dünya Kupası'ndaki hedefimizi açıkladı
23:53
Sabahlara kadar uyumak yok İşte Dünya Kupası maç takvimimiz
Sabahlara kadar uyumak yok! İşte Dünya Kupası maç takvimimiz
23:42
Çeyrek asır bekledik İşte Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
Çeyrek asır bekledik! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
23:42
24 yıllık hasret sona erdi A Milli Takımımız Dünya Kupası’nda
24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda
21:38
İran’dan, Suudi Arabistan’da ABD’li pilotların bulunduğu bölgeye saldırı
İran'dan, Suudi Arabistan'da ABD’li pilotların bulunduğu bölgeye saldırı
