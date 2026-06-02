A Milli Takım Dünya Kupası Yolculuğuna Başladı
02.06.2026 15:07
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası için yola çıktı. Bakan Bak başarı diledi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı otobüsle Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden hareket ederek İstanbul Havalimanı'na geldi. Ay-yıldızlılarda teknik direktör Montella çiçeklerle karşılandı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nı ABD'ye yolcu etti. Milli futbolculara başarı dileyen Bakan Bak, "İnşallah yolun sonu final olur" dedi. İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla ABD'ye hareket eden milliler, Fort Lauderdale kentindeki havalimanına inecek ve sonrasında Miami'ye geçecek.

Kaynak: DHA

