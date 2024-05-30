A Milli Takım, EURO 2024 hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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A Milli Takım, EURO 2024 hazırlıklarına devam ediyor

A Milli Takım, EURO 2024 hazırlıklarına devam ediyor

A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2024) hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kuvvet ve core çalışmasıyla başlandı. İdmanda taktik pas drilleri üzerinde duruldu ve yarı sahada taktik oyunla tamamlandı. Milli Takım, İtalya ve Polonya ile yapacağı maçlarla hazırlıklarını sürdürecek.

30.05.2024 22:29
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A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2024) hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma hareketleriyle devam eden idmanda taktik pas drilleri üzerinde duruldu. Antrenman, yarı sahada taktik oyunla tamamlandı.

Kampa bugün katılan Merih Demiral, antrenmanda yer aldı. İrfan Can Kahveci ile İsmail Yüksek ise takımdan ayrı bireysel program dahilinde çalıştı.

Ay-yıldızlıların antrenmanını TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ile Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da izledi.

Milliler, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

A Milli Takım, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında 4 Haziran'da İtalya, 10 Haziran'da ise Polonya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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